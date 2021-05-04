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    Генменеджер «Авангарда»: Если Ковальчук окажется в «Спартаке», отнесемся с пониманием

    Хоккей Авангард Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков высказался касательно возможного перехода форварда Ильи Ковальчука в «Спартак».

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    Ранее хоккеист расторг контракт с «Авангардом».

    «Мы испытываем большое уважение к Илье. Он, как вы правильно сказали, проделал огромную, феноменальную работу в раздевалке. Ковальчук был эффективен во многих моментах и непосредственно на льду.

    С ним у нас имелась джентльменская договоренность в конце сезона, что мы вместе присядем, все обсудим и поговорим о нашем будущем.

    Илья взял паузу и хочет посмотреть на варианты, которые возникнут по обе стороны океана. Мы к этому относимся с пониманием. Расторжение его контракта носило чисто технический момент.

    Если в межсезонье Ковальчук не найдет вариантов с продолжением карьеры в НХЛ и КХЛ, то мы оставляем за собой дверь открытой и с большим удовольствием продолжим с ним сотрудничество.

    На данный момент Илья, его представитель и мы взяли паузу. Но если Ковальчук окажется в "Спартаке", то к этому выбору отнесемся с пониманием. Я не вижу тут никакой проблемы.

    Илья самодостаточный человек, который вправе выбирать свою судьбу и играть там, где считает нужным. "Спартак" дал многое ему в карьере.

    Если Ковальчук пойдет по пути Павла Дацюка и захочет завершить карьеру в родном клубе, то это решение надо только уважать», — сказал Волков «Спорт-Экспрессу».

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