Генменеджер «Авангарда»: Если Ковальчук окажется в «Спартаке», отнесемся с пониманием

Генеральный менеджер «Авангарда»высказался касательно возможного перехода форварда

Ранее хоккеист расторг контракт с «Авангардом».

«Мы испытываем большое уважение к Илье. Он, как вы правильно сказали, проделал огромную, феноменальную работу в раздевалке. Ковальчук был эффективен во многих моментах и непосредственно на льду.

С ним у нас имелась джентльменская договоренность в конце сезона, что мы вместе присядем, все обсудим и поговорим о нашем будущем.

Илья взял паузу и хочет посмотреть на варианты, которые возникнут по обе стороны океана. Мы к этому относимся с пониманием. Расторжение его контракта носило чисто технический момент.

Если в межсезонье Ковальчук не найдет вариантов с продолжением карьеры в НХЛ и КХЛ, то мы оставляем за собой дверь открытой и с большим удовольствием продолжим с ним сотрудничество.

На данный момент Илья, его представитель и мы взяли паузу. Но если Ковальчук окажется в "Спартаке", то к этому выбору отнесемся с пониманием. Я не вижу тут никакой проблемы.

Илья самодостаточный человек, который вправе выбирать свою судьбу и играть там, где считает нужным. "Спартак" дал многое ему в карьере.

Если Ковальчук пойдет по пути Павла Дацюка и захочет завершить карьеру в родном клубе, то это решение надо только уважать», — сказал Волков «Спорт-Экспрессу».