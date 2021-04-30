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    США по буллитам обыграла Чехию на ЮЧМ

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2019 Сборная Чехии Сборная США
    На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная США победила команду Чехии в серии буллитов — 2:1.

    США по буллитам обыграла Чехию на ЮЧМ
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    США по буллитам обыграла Чехию на ЮЧМ

    У победителей в основное время отличился Саша Пастухов, а победный буллит реализовал Лэйн Хатсон. У проигравших шайбу забросил Мартин Рышавы, открывший счет в матче.

    США набрали шесть очков после трех туров и теперь делят 1-2 места в группе В с Россией. У сборной Чехии четыре очка после трех туров, она делит 3-4 места с Финляндией, которая сыграла на матч меньше.

    В другом матче группового этапа Белоруссия обыграла сборную Латвии — 6:2. После этой победы белорусы завоевали право сыграть в плей-офф турнира.

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