Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет без зрителей

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на данный момент не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды», — приводит слова премьера Sputnik Латвия.

Сегодня, 28 апреля в Риге состоится очередное заседание оргкомитета чемпионата мира. Ранее. 19 апреля комитет рассмотрел варианты допуска зрителей на матчи ЧМ по хоккею, но не принял решения по поводу болельщиков.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России свой первый матч на турнире проведет 21 мая против команды Чехии.