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    Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет без зрителей

    Хоккей Коронавирус в спорте Чемпионат мира по хоккею-2021
    Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на данный момент не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей.

    Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет без зрителей
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    Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет без зрителей

    «К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды», — приводит слова премьера Sputnik Латвия.

    Сегодня, 28 апреля в Риге состоится очередное заседание оргкомитета чемпионата мира. Ранее. 19 апреля комитет рассмотрел варианты допуска зрителей на матчи ЧМ по хоккею, но не принял решения по поводу болельщиков.

    Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России свой первый матч на турнире проведет 21 мая против команды Чехии.

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