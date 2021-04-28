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    Ротенберг о поражении от Финляндии: Как заметил Путин: «Чтобы не сетовать на судейство, нужно выигрывать с явным преимуществом»

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Юниорский ЧМ по хоккею-2019
    Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о поражении юниорской сборной России от Финляндии (3:4 Б) во втором матче на чемпионате мира в США.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Еще за три минуты до конца все складывалось по плану, все выполняли установку тренерского штаба, команда вела 3:1, а дальше произошла потеря концентрации. Это связано с тем, что за два дня команда провела два очень серьезных матча: не хватило эмоций, где-то свежести в концовке. А так игра была полностью сборной России, это урок для всех в преддверии следующих матчей против Германии, против Чехии, и особенно перед плей-офф.

    Из хорошего могу выделить тот факт, что не пропустили в меньшинстве — сыграли здорово, самоотверженно, ловили шайбы на себя.

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    • Травма Оливера Капанена? Хотелось бы пожелать здоровья от всей нашей сборной финскому игроку, который получил серьезную травму. Желаю, чтобы он выздоровел, и чтобы у него все было хорошо, потому что это очень серьезно. Это тоже повлияло на ход игры, так что, здоровья Оливеру Капанену.

    В овертайме сборная России дважды играла в меньшинстве? Очень важно понимать, что, как правильно сказал главный тренер команды Альберт Викторович Лещев, мы занимаемся своим делом, они [арбитры] — своим. Воспринимаем эту ситуацию по факту. Как очень правильно в свое время заметил президент России Владимир Владимирович Путин: "Чтобы не сетовать на судейство, нужно выигрывать с явным преимуществом", — приводит слова Ротенберга ТАСС.

    Следующим соперником сборной России станет команда Германии. Матч состоится 30 апреля, начало — в 00:00 мск.

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