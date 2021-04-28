Форвард юниорской сборной России Юров: Немножко поднасрали нашему вратарю в матче с финнами

Нападающий юниорской сборной Россиипрокомментировал поражение от Финляндии (3:4 Б) во втором матче на чемпионате мира США.

«Голкипер Иванов хорошо сыграл, дебютный матч для него был. Старались помогать, но в конце поднасрали ему немножко. Но в принципе он молодец.

Под мои передачи партнеры хорошо открывались, мне оставалось только отдать. Не могу быть собой доволен, мы проиграли, значит, где-то недоработал.

Не думаю, что пауза, возникшая после травмы финна, как-то повлияла на ход матча. Мы должны быть всегда в игре, вне зависимости от того, что произошло. Это не стало ключевым моментом», — приводит слова Юрова «Чемпионат».

Следующим соперником сборной России станет команда Германии. Матч состоится 30 апреля, начало — в 00:00 мск.