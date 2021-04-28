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    Лещев назвал основную причину поражения сборной России в матче с Финляндией

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Юниорский ЧМ по хоккею-2019
    Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал поражение от Финляндии (3:4 Б) во втором матче на чемпионате мира в США.

    Альберт Лещев
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    Альберт Лещев

    «Сегодня игра получилась менее эмоциональной. Все-таки вчера отдали очень много эмоций. Проводили второй матч меньше чем за сутки, соответственно, ребятам немного не хватило. Но они молодцы, бились, сражались. Спасибо им за это.

    Мы готовились, разбирали соперника, смотрели видео — и немного перестроились. До старта турнира решили, что первую игру начнет Герасимюк, вторую — Иванов.

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    • Не могу сказать, что пауза из-за травмы финского игрока повлияла на ход игры. Это хоккей, такое может случиться с каждым игроком. Работу судей я никогда не комментирую. У них своя работа, у нас своя», — приводит слова Лещева пресс-служба ФХР.

    В первом матче на ЮЧМ сборна России одержала победу над США (7:6), отыгравшись со счета 1:5.

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