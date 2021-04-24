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    Гол Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своей площадке обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

    «Питтсбург»
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    «Питтсбург»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер, Джаред Макканн, Брайан Раст и Сидни Кросби.

    За гостей отличились Джек Хьюз и Майлз Вуд. Форвард «Девилз» Егор Шарангович отметился результативной передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Картер — 10 (Зукер, Мэтисон), 9:41 — 1:0. Маккэн — 13 (бол., Гюнтцель, Летанг), 12:50 — 2:0. Раст — 21 (Гюнтцель, Сиси), 27:30 — 3:0. Хьюз — 11 (Шарангович, Батчер), 28:45 — 3:1. Вуд — 15 (Мюррей, Сиверсон), 50:58 — 3:2. Кросби — 20 (п.в.), 59:59 — 4:2Вратари: Десмит — Блэквуд (58:25 — 59:59)Броски: 37 (15+13+9) — 36 (14+9+13)Штраф: 9 — 7

    «Питтсбург» занимает 1-е место в Восточном дивизионе с 65 очками после 48 игр. «Нью-Джерси» потерпел 9-е поражение подряд.

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