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    Зарипов не думает о завершении карьеры

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    Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов хотел бы завоевать еще один трофей, поэтому не будет завершать карьеру.

    Данис Зарипов
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    Данис Зарипов

    40-летний хоккеист ждет предложения от «Ак Барса», но также готов рассмотреть предложение «Трактора».

    «Для меня это одно из самых болезненных поражений за все время, что я играю в хоккей. Уступить в овертайме седьмого матча на глазах своих болельщиков — большой удар. Скажу честно, я до сих пор не отошел от неудачи и в душе сильно переживаю.

    Но мыслей об окончании карьеры у меня нет. Сил и мотивации хватит, чтобы провести как минимум один сезон. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина еще раз.

    Отдохну как следует, надо набраться новых эмоций, и начну готовиться к новому сезону. Жду предложения от "Ак Барса". Считаю, что способен еще принести пользу команде.

    Если поступит предложение от "Трактора", то я его рассмотрю. Но на данный момент для меня в приоритете "Ак Барс".

    Будущее "Челмета", в котором я дебютировал? Тогда команда называлась "Мечел" и играла в Суперлиге. Насчет "Челмета" ходит много слухов, но я знаю, как обстоит ситуация на самом деле. Его хотят вернуть в Металлургический район, трансформировав в команду МХЛ, и тем самым возродить наш "Мечел".

    Также планируют создать еще две команды в юниорской лиге, чтобы сохранить как можно больше игроков в Челябинске на момент перехода с юношеского уровня во взрослый. Мне будет очень приятно, если там все изменится в лучшую сторону и клуб со временем начнет выпускать новых Зариповых, Медведевых, Бурдасовых, а жители Металлургического района вспомнят, что такое большой хоккей», — приводит слова Зарипова «Спорт-Экспресс».

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