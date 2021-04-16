Каски отправил Омск в финал КХЛ. Достойная концовка лучшей серии плей-офф.

Казанский «Ак Барс» на своем льду уступил омскому «Авангарду» (3:4 ОТ) в овертайме решающего седьмого матча финальной серии Восточной конференции. В основное время в составе победителей отличились Кирилл Семёнов, Оливер Каски и Вилле Покка. В овертайме шайбу забросил Каски. За казанцев голы на свой счет записали Дмитрий Воронков, Альберт Яруллин и Артём Галимов.

Сценарий игры повторили сценарий серии

Автор блога «Про КХЛ» Антон Руднев поздравляет капитана «Авангарда» с Днем рождения и восхищается интригой матча.

«В день решающего матча на Востоке Илье Ковальчуку исполнилось 38 лет. Сайт КХЛ поделился статистикой, что в эту дату звезда "Авангарда" играл дважды — и оба раза его команды выходили в финал. Разумеется, капитан команды был в стартовой тройке на матч — с Зерновым и Костиным.

Казанской тройки Воронков — Галимов — Сафонов вообще не было в предматчевых протоколах в таком виде — это сочетание нашел Квартальнов по ходу седьмой игры и стал особенно активно использовать во втором периоде. Самому старшему в звене — Артему Галимову — 21 год, а Сафонов вообще отметит юбилей только в мае. Ни у кого тут нет дня рождения в апреле, но эта тройка постаралась показать возрастному Ковальчуку, что значит по-настоящему хотеть в финал.

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Сам по себе матч — просто космос. Командам уже нечего было терять — и вместо осторожного хоккея зрители увидели атакующую игру с кучей бросков, опасных моментов и сумасшедшей самоотдачей каждого. По сценарию игра поначалу напоминала саму серию: "Авангард" выходил вперед — Казань отыгрывалась».

Возвращение Доуса и шайба Воронкова

Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев отмечает минимальные изменения в составе «Ак Барса» и отдает должное мужеству травмированного игрока казанцев, который не только сыграл, но и забросил шайбу.

«Капитан "Авангарда" Илья Ковальчук на открытии матча №7 выдул белый пузырь из жевательной резинки. Легенде №17 сегодня исполнилось 38 лет. Проиграть в такой день он не мог.

Главный тренер "Ак Барса" реабилитировал пропустившего последний матч в Балашихе снайпера Найджела Доуса, а Стефан Да Коста в состав не вернулся. Притом что травма, полученная в матче №6, оставила Артема Лукоянова вне игры. А это ключевой игрок бригады меньшинства.

Костин ОЧЕНЬ постарался организовать эту шайбу — и Семёнов НЕ ПОДВЁЛ 💥 pic.twitter.com/Kj3fuVZ8Zp — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 15, 2021

Начиная со второго периода не выходил на лед капитан хозяев Данис Зарипов. А восходящая звезда Дмитрий Воронков, поймавший позавчера шайбу зубами, воспользовался решетчатой защитой нижней части лица. Она не помешала ему распечатать ворота Шимона Грубеца и сравнять счет, который открыл "ястреб" Кирилл Семенов. Автор ответного гола заслужил похвалу от самого Зарипова».

Важнейший дубль Каски

Автор блога «Айс-ТВ» Антон Руднев восхищается результативным матчем и выделяет главных героев в станах обеих команд.

«Вот таким и должен быть плей-офф в идеальном мире: с классным скоростным хоккеем, кучей бросков — дошедших до вратаря и заблокированных, крутыми сэйвами за пару минут до сирены. С седьмыми матчами в серии, в конце концов — и даже с овертаймами в них!

Артём Галимов (21 год) отдаёт ТАКУЮ передачу Дмитрию Воронкову (20 лет) в финале Востока😱😱😱 pic.twitter.com/9LKCH7u0jz — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 15, 2021

Вместо осторожного хоккея под страх собственных ошибок "Ак Барс" и "Авангард" подарили праздник, от которого кайфовали в процессе и зрители, и сами игроки. Это было лучшее, что видел Восток в сезоне — и, кажется, вообще лучшее, что видела КХЛ-2020/21. Но место в финале Кубка Гагарина от конференции только одно.

Интересно, что у клубов нашлись совершенно неожиданные для седьмого матча звезды. В "Ак Барсе" — молодежная тройка Воронков — Галимов — Сафонов, в "Авангарде" — финский защитник Оливер Каски, сделавший безумно важный дубль. На последней минуте первого периода Каски вывел "Авангард" вперед в счете — Билялов не видел броска. 2:1

Семёнов и Толчинский организовали для Каски возможность бросить ТАК, что шайба решила — надо заходить! pic.twitter.com/nGfJIObM1B — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 15, 2021

Но эта шайба не стала победной — "Авангард" и "Ак Барс" устроили такую жару на льду, что без новых голов просто не могло обойтись. И у той, и у другой команды отказались стальные нервы — никто не дрожал и не впадал в депрессию, когда соперник выходил вперед».

«Ак Барс» сумел переломить ход матча

Автор Allhockey Владислав Уткин отмечает напряженную борьбу во втором периоде и наметившийся перевес в пользу «Ак Барса»

«Вторая треть игры началась с еще одного момента, который был в распоряжении у Толчинского. Сергей зарядил по воротам, но шайба после его броска попала в штангу и отскочила в сторону. Ближе к середине периода казанцам удалось здорово измотать защитников "Авангарда", заперев "ястребов" в их зону. Нечто подобное у подопечных Квартальнова, напомним, получилось в шестой игре.

Если говорить о характере игры в целом, то отметим, что во второй двадцатиминутки она стала именно такой, какой мы ожидали ее видеть в седьмом матче серии плей-офф. Команды старались играть с наложениями смен, заставляя друг друга тратить кучу сил на игру без шайбы. В роли выигравшего в этом игровом отрезке оказался "Ак Барс".

Илья Сафонов, несмотря на мощное противодействие со стороны игроков "Авангарда", сумел затащить шайбу в зону гостей и отдал ее накатившему параллельным курсом Яруллину, который своим точным кистевым броском отправил снаряд в цель. До сегодняшнего дня Альберт не забивал в течение 21 матча. Эта шайба стала для него третьей в сезоне.

Альберт Яруллин сравнивает счёт! pic.twitter.com/kTAvig7Y5f — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 15, 2021

Очевидно, что "Ак Барс", благодаря этому голу, сумел поймать нужный импульс, на котором он полетел вперед. И уже в скором времени хозяева повели в счете. Воронков, получив на лицевую линию пас от Сафонова, выдал передачу на накатившегося на пятак Галимова, и тот в одно касание пробил Грубеца».

Звено двадцатилетних пацанов Воронков — Сафонов — Галимов делают ТРИ шайбы в седьмом матче! Гол для №95! pic.twitter.com/FP1gHkQorD — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 15, 2021

Обоюдоострый хоккей в третьем периоде

Автор «Чемпионата» Лев Лукин восхищается тем, что даже в третьем периоде при равном счете команды не закрылись, а продолжали играть в атакующий хоккей.

«Такое ощущение, что "Авангард" прилично наелся в этой двадцатиминутке, и до сирены на перерыв несколько раз мог пропустить ещё, но всё же сумел остаться в этой игре.

На третий период "Авангард" собрался и смог добавить. Картина на льду не до конца напоминала происходившее в первом периоде, но всё же у "ястребов" было преимущество, и в середине отрезка оно вылилось-таки в третий гол омичей. Звено Найта создало напряжение у ворот Грубеца, Буше нанёс бросок, а защитник Вилле Покка с неудобной руки мастерски сыграл на добивании. 3:3!

Рискнул, подключился — и награждён ОВАЦИЯМИ! 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/eOH3pBGt2V — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 15, 2021

При равном счёте команды и не подумали закрыться. На льду "Татнефть-арены" шёл всё тот же великолепный, обоюдоострый, скоростной хоккей, в котором и "Ак Барс", и "Авангард" могли найти своё счастье в основное время, но матч всё-таки докатился до овертайма».

«Ак Барс» уступил, но не проиграл

Заместитель шефа отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин считает, что «Ак Барс» провел достойный сезон, несмотря на поражение в полуфинале.

«Супермолодежи "Ак Барса" все-таки не удалось спасти матч для команды. В овертайме отлично держал шайбу Воронков, активны были Галимов и Сафонов. Хартли даже пришлось взять тайм-аут, чтобы дать своей команде отдышаться после проброса. Возможно, это и помогло "Авангарду". В контратаке Толчинский сделал передачу на подключившегося Оливера Каски, который завершил серию точным броском.

Можно пересматривать вечно 😌 pic.twitter.com/ijDRUYM0Cr — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 15, 2021

Хоть "Ак Барс" и не подтвердил статус фаворита конференции, сезон точно нельзя считать неудачным. В решающем матче команду вела за собой тройка нападающих, средний возраст которых — 20 лет. Все они точно останутся в команде на следующий сезон, есть в Казани и еще несколько системообразующих игроков. Продолжит работу и тренерский штаб Дмитрия Квартальнова.

"Авангард" же ждет финал с ЦСКА. В шансы команды Хартли не верили и перед финалом "Востока". Стоит ли сейчас записывать омичей в андердоги?»

У Квартальнова оказалось слишком много пассажиров

Автор «Советского Спорта» Виталий Славин считает, что для решающего матча в омском клубе оказалось слишком много игроков, сыгравших ниже требуемого уровня.

«Не знаю, зачем Дмитрий Квартальнов вернул из запаса давно сбитого канадо-казахского летчика Доуса. Две шайбы хозяевам — первую и третью 36-летний тихоход привез. В первом случае не вовремя сменился. Во втором — в течение нескольких мгновений дважды упустил Буше. Если к этому добавить, что лишь две смены за весь матч откатал Зарипов, а защитник Журавлев — всего шесть минут с копейками, напрашивается вопрос: не многовато ли для решающего матча года в "Ак Барсе" оказалось пассажиров?

Про "Авангард" такого точно не скажешь. Опять растворился в общей массе Ковальчук. Но в отличие от казанского коллеги-капитана, Илья оттрубил от звонка до звонка — 24 смены! То есть общий уровень ветеран, отмечавший в столице Татарстана 38-летие, держал — просто не выделялся. Сегодня запевали другие — экс-капитан молодежки Костин, Семенов и Толчинский. Два скоростных прорыва последнего увенчались вторым и победным голами гостей. За этот вечер Сергей ассистировал столько же, сколько за шесть предыдущих матчей серии.

Ну а кто забивал у "Авангарда"?

Семенов — до этого одна шайба в 15 последних играх.

Каски (дубль) — до этого забивал только в день старта плей-офф 2 марта "Автомобилисту".

Покка — первый гол в Кубке Гагарина-2021.

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Во как! В самый ответственный момент сезона у Боба Хартли выстрелило секретное оружие. А вот у Дмитрия Квартальнова все наоборот. Так и не ожил Тихонов. Совсем сникли Кормье и Доус. По грустной традиции ничего не забил Бурмистров. Завершил сезон на скамейке Зарипов, а трио легионеров Да Коста, Мерфи, Викстранд и вовсе не раздевались, осев в глубоком запасе».

Казанцам все же не хватило Азеведо?

Автор «Матч ТВ» Дмитрий Пономаренко, недовольный игрой Доуса и Да Косты в финале, считает что казанцам не хватило другого лидера-легионера.

«У Доуса и Да Косты в серии с "Авангардом" на двоих ноль голов и лишь одна результативная передача. У француза, похоже, еще и повреждение. Иностранцы "Ак Барса" в третьем раунде действительно не впечатляют. Особенно на фоне молодых российских игроков. У казанцев сейчас другие герои. И вот тут мне вспомнилась одна декабрьская история…

Помните, как казанский клуб тогда покинул еще один канадец — многолетний лидер команды Джастин Азеведо, который впал в депрессию и улетел домой посреди сезона. Мы по горячим следам обсудили это необычное событие с нашим экспертом Леонидом Вайсфельдом.

И вот я рискнул предположить, что при системе Квартальнова "отряд потери бойца не заметит". Даже столь заслуженного бойца. Отчасти регулярка это подтвердила. Но более мудрый и искушенный в хоккее Вайсфельд еще тогда, в декабре, сказал: "Погоди, в регулярке, может, и не заметит. А вот когда дойдет до решающих матчей плей-офф, мастерства Азеведо может и не хватить!"

Ещё увидимся pic.twitter.com/uK5abfbQ6n — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 15, 2021

И вот сейчас, когда казанцы пластались в финале Востока, я вспомнил эти слова. В раздевалке "Ак Барса" витает призрак Азеведо. На фоне других легионеров Джастина действительно явно не хватает. Он ведь не даром завоевывал в 2018 году титул лучшего бомбардира плей-офф, когда казанцы в очередной раз завоевали Кубок Гагарина. Вот так должны играть иностранцы в плей-офф. Вайсфельд в итоге оказался совершенно прав».

На расстоянии одного броска

Автор Sportbox.ru Сергей Кулагин рассуждает о том, что исход серии висел на волоске и мог быть совершенно иным, а следовательно и выводы из нее могли быть иными.

«Нанеси "Ак Барс" на один точный бросок больше — и мы бы говорили о чудесном появлении Зарипова и Да Косты, которые помогли команде вернуться после двух домашних поражений. О Билялове, который как нельзя вовремя заменил Рейдеборна. О Воронкове, который еще год с небольшим назад глупо ошибся в концовке финала МЧМ с Канадой, а сейчас уже тащит Казань к четвертому Кубку Гагарина. И о Квартальнове, научившемся играть кубковые матчи.

Ловит лицом шайбу, ломает челюсть, выходит и играет. Это Дмитрий Воронков pic.twitter.com/vhwmRsKfUp — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 15, 2021

Но вместо этого пойдут разговоры о том, что "Ак Барс" заржавел после двух быстрых побед в четвертьфинале и полуфинале. Об ошибках Квартальнова: плей-офф — по-прежнему не его стихия, а в особенности седьмые матчи. Проиграл четыре из четырех. Безусловно, "Авангарду" помогло появление Ковальчука, который, может, и не был главным действующим лицом на льду, но авторитет Зарипова однозначно уравновесил.

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Внезапно раскрылся Готовец, фантастические легионеры Покка, Буше и Каски оказались чуть лучше доморощенных Яруллина, Галимова и Воронкова, Береглазов стал самым активным защитником всей лиги, Грубец — главное открытие сезона во вратарской линии».