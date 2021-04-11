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    «Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс»

    Хоккей КХЛ Авангард Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    В пятом матче финала плей-офф Восточной конференции «Авангард» на выезде победил «Ак Барс». Игра закончилась в овертайме со счетом 3:2.

    «Ак Барс» — «Авангард»
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    «Ак Барс» — «Авангард»

    «Авангард» отыгрался за минуту до конца основного времени благодаря шайбе Ильи Ковальчука. В овертайме точный бросок сделал форвард Рид Буше.

    КХЛ. Финалы конференций
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Чистяков — 1 (Ковальчук), 15:25 — 0:1. Воронков — 4 (Юдин), 50:33 — 1:1. Воронков — 5 (бол., Галиев, Яруллин), 53:57 — 2:1. Ковальчук — 4 (Зернов), 59:02 — 2:2. Буше — 5 (Чинахов, Найт), 61:53 — 2:3Вратари: Билялов — Грубец (58:41 — 59:02)Штраф: 4 — 10Броски: 33 (5+15+12+1) — 20 (11+3+4+2)Счет в серии: 2-3

    Гости ведут в серии со счетом 3:2. Следующий матч состоится в Балашихе 13 апреля.

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