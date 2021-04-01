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    Тренер «Нью-Джерси» объяснил, почему Гусев помещен в список отказов

    Хоккей Нью-Джерси Дэвилз
    Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф прокомментировал ситуацию с выходом Никиты Гусева на драфт отказов.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    Ранее стало известно, что 28-летний российский форвард доступен для других команд НХЛ.

    «Для Гусева это был сложный год, и он никогда не был в оптимальной форме, поэтому оказался на драфте отказов.

    Если его никто не заберет, он по-прежнему будет с нами», — приводит слова Раффа обозреватель Майк Морреале.

    Гусев выступает за «Нью-Джерси» с прошлого сезона, заключив двухлетний контракт общей стоимостью 9 миллионов долларов.

    В нынешнем сезоне россиянин провел 20 матчей, набрав 5 (2+3) очков.

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