Тренер «Нью-Джерси» объяснил, почему Гусев помещен в список отказов

Главный тренер «Нью-Джерси»прокомментировал ситуацию с выходомна драфт отказов.

Ранее стало известно, что 28-летний российский форвард доступен для других команд НХЛ.

«Для Гусева это был сложный год, и он никогда не был в оптимальной форме, поэтому оказался на драфте отказов.

Если его никто не заберет, он по-прежнему будет с нами», — приводит слова Раффа обозреватель Майк Морреале.

Гусев выступает за «Нью-Джерси» с прошлого сезона, заключив двухлетний контракт общей стоимостью 9 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне россиянин провел 20 матчей, набрав 5 (2+3) очков.