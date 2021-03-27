«Локомотив» в овертайме дожал ЦСКА и сравнял счет в серии

Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (2:1 ОТ) в овертайме шестого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Счет во втором периоде открыли хозяева отличился Денис Баранцев. Но в начале заключительного отрезка матча Константин Окулов сравнял счет.

До сирены цифры на табло не изменились и игра перешла в овертайм, где Владимир Ткачёв

принес победу ярославцам.

КХЛ. 1/2 финала конференций «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Баранцев — 1 (бол., Пулккинен, Коршков), 26:43 — 1:0. Окулов — 3 (бол., Попов, Шалунов), 42:37 — 1:1. Ткачев — 4, 64:13 — 2:1Вратари: Паскуале — ЮханссонБроски: 36 (11+15+8+2) — 28 (8+6+11+3)Штраф: 2 — 20

Счет в серии стал равным 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 29 марта.