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    Скабелка: Отличный по накалу матч. Я думаю, была равная игра

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    Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф с ЦСКА (1:2 ОТ).

    Андрей Скабелка
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    Андрей Скабелка

    «Отличный по накалу матч. Я думаю, была равная игра. В третьем периоде мы владели преимуществом. Жаль, что воспользовались им только один раз. Готовимся к следующему матчу.

    Когда во втором раунде в полную силу заиграют легионеры Петерссон и Ландер? Соперники не дают им играть с полную силу.

    Да, мы здорово провели третий период. Жаль, что забросили только одну шайбу. Нужно одержать четыре победы в серии», — приводит слова Скабелки сайт ярославского клуба.

    Счет в серии после этого стал 2-1 в пользу армейцев. Следующий матч серии состоится также в Ярославле 23 марта.

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