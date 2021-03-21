Скабелка: Отличный по накалу матч. Я думаю, была равная игра

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф с(1:2 ОТ).

«Отличный по накалу матч. Я думаю, была равная игра. В третьем периоде мы владели преимуществом. Жаль, что воспользовались им только один раз. Готовимся к следующему матчу.

Когда во втором раунде в полную силу заиграют легионеры Петерссон и Ландер? Соперники не дают им играть с полную силу.

Да, мы здорово провели третий период. Жаль, что забросили только одну шайбу. Нужно одержать четыре победы в серии», — приводит слова Скабелки сайт ярославского клуба.

Счет в серии после этого стал 2-1 в пользу армейцев. Следующий матч серии состоится также в Ярославле 23 марта.