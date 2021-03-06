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    «Автомобилист» вырвал победу у «Авангарда»

    «Автомобилист» — «Авангард»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Автомобилист Авангард Прогнозы на КХЛ
    В третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ «Автомобилист» на своем льду одолел «Авангард» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 32-й минуте усилиями Станислава Бочарова. Меньше чем через минуту гости отыгрались благодаря точному броску Александра Хохлачева.

    Екатеринбургская команда вырвала победу на предпоследней минуте основного времени, когда отличился Георгий Белоусов.

    КХЛ. Плей-офф
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Бочаров — 1 (мен., Хольцер, Холланд), 31:13 — 1:0. Хохлачев — 1 (бол., Береглазов, Ковальчук), 32:07 — 1:1. Белоусов — 2 (Щемеров, Бочаров), 58:52 — 2:1Вратари: Коварж — Бобков (59:04)Штраф: 6 — 2Броски: 27 (4+13+10) — 38 (10+17+11)

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Авангарда». Четвертый матч пройдет 8 марта в Екатеринбурге.

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