«Автомобилист» — «Авангард»: счет матча 2:1, обзор голов

В третьем матче первого раунда плей-офф КХЛна своем льду одолел— 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Хозяева открыли счет на 32-й минуте усилиями Станислава Бочарова. Меньше чем через минуту гости отыгрались благодаря точному броску Александра Хохлачева.

Екатеринбургская команда вырвала победу на предпоследней минуте основного времени, когда отличился Георгий Белоусов.

КХЛ. Плей-офф «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Бочаров — 1 (мен., Хольцер, Холланд), 31:13 — 1:0. Хохлачев — 1 (бол., Береглазов, Ковальчук), 32:07 — 1:1. Белоусов — 2 (Щемеров, Бочаров), 58:52 — 2:1Вратари: Коварж — Бобков (59:04)Штраф: 6 — 2Броски: 27 (4+13+10) — 38 (10+17+11)

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Авангарда». Четвертый матч пройдет 8 марта в Екатеринбурге.