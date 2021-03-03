Российский вратарьв матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:0) оформил третий шат-аут подряд. Он стал первым вратарем в истории «молний», кому это удалось.

26-летний голкипер отразил 28 ударов, а всего за три последних матча отбил 73 броска. Его сухая серия составляет 200 минут 26 секунд, в последний раз он пропустил 23 февраля от «Каролины».

Также Василевский установил рекорд «Тампы» по серии шат-аутов в матчах против одной команды, сообщает Twitter лиги. Он не пропустил от «Далласа» в последнем и предпоследнем матчах регулярки, а также в шестой игре финала Кубка Стэнли 2020 года.

Отмечается, что Андрей стал первым вратарем клуба, кто трижды отстоял на ноль против одного соперника.