НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Айлендерс», «Флорида» разгромила «Тампу»

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 5:2

«Флорида» прервала шестиматчевую победную серию «Тампы», выиграв на своем льду со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). В составе победителей по голу забили Фрэнк Ватрано, Александер Веннберг, Аарон Экблад и Картер Вераге. Голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 21.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) Голы: Ватрано — 2 (Типпетт, Луостаринен), 8:56 — 1:0. Веннберг — 3 (Юбердо, Хернквист), 28:31 — 2:0. Пойнт — 5 (бол., Палат, Хедман), 30:55 — 2:1. Экблад — 4 (бол., Яндл, Барков), 32:54 — 3:1. Верхэге — 7 (Веннберг, Экблад), 34:55 — 4:1. Пойнт — 6 (бол., Хедман, Василевский), 40:54 — 4:2. Коннолли — 1 (п.в., Уигар), 59:00 — 5:2Вратари: Бобровский — Василевский (56:38 — 59:00)Штраф: 13-13Броски: 29 (8+11+10) — 21 (6+9+6)

У «Тампы» дублем отметился Брейден Пойнт. Вратарь Андрей Василевский совершил 23 сэйва, а также отдал первую в сезоне голевую передачу.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Айлендерс» — «Питтсбург» 3:4 Б

«Питтсбург» по буллитам обыграл «Айлендерс» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). Отметим, что, «пингвинз» отыгрались на последней минуте основного времени. За 18 секунд до сирены голом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы6 Сизикас — 3 (Клаттербак, Пулок), 5:39 — 1:0. Раст — 3 (Гюнтцель, Кросби), 11:47 — 1:1. Пажо — 2 (бол., Ледди, Бэйли), 16:40 — 2:1. Астон-Ризе — 1 (Блюгерс, Танев), 27:02 — 2:2. Барзал — 5, 53:35 — 3:2. Малкин — 3 (Летанг, Раст), 59:42 — 3:3Победный буллит: КросбиВратари: Варламов — Десмит (58:59 — 59:42)Штраф: 2-2Броски: 29 (10+6+8+5) — 35 (10+14+9+2)

«Питтсбург» идет пятым на Востоке, а «Айлендерс» находится там же на строку выше. Оба коллектива имеют по 13 баллов.

«Айлендерс» — «Питтсбург»

«Монреаль» — «Эдмонтон» 0:3

«Эдмонгтон» на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Хайра — 2 (Арчибальд, Эннис), 8:27 — 0:1. Нерс — 6, 21:27 — 0:2. Бэрри — 3 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 44:44 — 0:3Вратари: Аллен — СмитШтраф: 8-6Броски: 38 (11+13+14) — 31 (9+12+10)

«Ойлерз» одержали третью победу кряду. «Канадиенс» потерпели второе подряд поражение.

«Монреаль» — «Эдмонтон»

«Чикаго» — «Коламбус» 5:6

«Коламбус» на последних минутах игры вырвал победу у «Чикаго» (6:5) благодаря голам Майкла Дель Зотто и Кевина Стенлунда. Также в составе победителей дубль оформил Джек Рослович, еще по шайбе забросили Бун Дженнер и Кэм Аткинсон, на счету которого ассистентский хет-трик.

У «Блэкхокс» забивали Иэн Митчелл, Николя Боден, Пиус Зутер, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. На счету Никиты Задорова результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Коламбус» — 5:6 (0:1, 3:1, 2:4) Голы: Аткинсон — 4 (мен., Фолиньо), 12:10 — 0:1. Митчелл — 1 (Кемпф, Хаймор), 20:21 — 1:1. Боден — 1 (Задоров, Дебринкэт), 21:17 — 2:1. Зутер — 6 (Кейн, Боден), 33:30 — 3:1. Рословик — 3 (бол., Доми, Джонс), 38:00 — 3:2. Кейн — 7 (бол., Дебринкэт), 40:29 — 4:2. Дженнер — 4 (бол., Аткинсон, Стенлунд), 46:39 — 4:3. Рословик — 4 (Аткинсон, Лайне), 47:59 — 4:4. Дебринкэт — 7 (Кейн, Боуи), 53:05 — 5:4. Дель Зотто — 1 (Аткинсон, Пик), 57:19 — 5:5. Стенлунд — 2 (Бьоркстранд, Дель Зотто), 58:46 — 5:6Вратари: Ланкинен (59:27) — КорписалоШтраф: 6-4Броски: 26 (9+10+7) — 43 (8+18+17)

«Коламбус» занимает третье место в таблице Центрального дивизиона с 17 очками, «Чикаго» идет на пятой строчке с 16 очками.

«Чикаго» — «Коламбус»

«Нэшвилл» — «Детройт» 3:2

«Нэшвилл» обыграл «Детройт» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) и прервал серию из трех поражений. Автором победного гола стал Данте Фаббро. Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин очков не набрал. У «Ред Уингз» россиянин Владислав Наместников отметился ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Детройт» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Голы: Эллис — 2 (бол., Форсберг, Йоси), 14:58 — 1:0. Фаббри — 3 (Манта, Гронек), 19:25 — 1:1. Дюшен — 3 (Ярнкрок, Йоси), 39:19 — 2:1. Стаал — 2 (Райан, Наместников), 39:33 — 2:2. Фаббро — 2 (Канин, Форсберг), 59:00 — 3:2Вратари: Ринне — Грайсс (59:09)Штраф: 8-8Броски: 23 (8+7+8) — 26 (9+10+7)

«Нэшвилл» идет на седьмомм месте Центрального дивизиона с 12 очками, «Детройт» занимает последнюю, восьмую строчку дивизиона с 8 очками.

«Нэшвилл» — «Детройт»

«Виннипег» — «Оттава» 5:1

«Виннипег» на своем льду разгромил «Оттаву» со счетом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Оттава» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) Голы: Штястны — 3 (Эпплтон, Форборт), 20:08 — 1:0. Демело — 1 (Коннор), 27:53 — 2:0. Уилер — 4 (бол., Штястны, Моррисси), 39:33 — 3:0. Перро — 2 (Шайфли, Льюис), 42:58 — 4:0. Норрис — 3 (Воланин, Уотсон), 51:42 — 4:1. Пионк — 1 (Шайфли, Элерс), 53:45 — 5:1Вратари: Хеллебайк — Мюррей (Хегберг, 40:00)Штраф: 4-4Броски: 26 (6+9+11) — 42 (18+9+15)

«Виннипег» занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Оттава» идет там последней.

«Виннипег» — «Оттава»

«Даллас» — «Каролина» 3:5

«Даллас» дома проиграл «Каролине» со счетом 3:5 (0:1, 3:2, 0:2). Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 27 из 31 броска по своим воротам. Нападающий Денис Гурьянов отметился двумя голевыми передачами Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Каролина» — 3:5 (0:1, 3:2, 0:2) Голы: Ахо — 3 (бол., Стаал, Трочек), 16:01 — 0:1. Пайсик — 1 (Робертсон, Гурьянов), 25:16 — 1:1. Стаал — 3 (Свечников, Пеши), 25:46 — 1:2. Хинтс — 4 (Гурьянов, Робертсон), 28:25 — 2:2. Павелски — 8 (бол., Клингберг, Хейсканен), 31:28 — 3:2. Макгинн — 5 (Пеши), 39:33 — 3:3. Нидеррайтер — 6 (Хэмилтон, Трочек), 43:58 — 3:4. Фегеле — 3 (п.в., Ахо), 59:06 — 3:5Вратари: Худобин (58:26 — 59:06, 59:22) — РаймерШтраф: 6-10Броски: 37 (9+18+10) — 32 (13+10+9)

«Старз» потерпели четвертое поражение подряд.

«Даллас» — «Каролина»

«Ванкувер» — «Калгари» 1:3

«Ванкувер» проиграл «Калгари» со счетом 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Калгари» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Джиордано — 2 (Монахэн, Линдхольм), 18:35 — 0:1. Бесер — 10 (Петтерссон), 26:31 — 1:1. Манджапане — 4 (Джиордано, Вялимяки), 34:31 — 1:2. Годро — 8 (Монахэн), 45:58 — 1:3Вратари: Демко (57:16) — МаркстремШтраф: 8-10Броски: 34 (14+10+10) — 26 (8+6+12)

«Вегас» — «Анахайм» 0:1

«Анахайм» в гостях благодаря шайбе Максима Комтуа победил «Вегас» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Анахайм» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Комтуа — 6 (Ракелль, Фаулер), 52:18 — 0:1Вратари: Флери (58:43) — ГибсонШтраф: 14-4Броски: 21 (4+7+10) — 28 (13+8+7)

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 6:2

«Лос-Анджелес» на своем льду «Сан-Хосе» со счетом 6:2 (3:1, 0:1, 3:0). За «Шаркс» российский защитник Николай Кныжов отметился ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 6:2 (3:1, 0:1, 3:0) Голы: Копитар — 4 (бол., Даути, Браун), 2:47 — 1:0. Грундстрем — 3 (Андерсон-Долан, Странд), 9:25 — 2:0. Вагнер — 2 (Бьернфот), 12:42 — 3:0. Хертл — 4 (Кныжов, Власик), 16:25 — 3:1. Хертл — 5 (бол., Кутюр, Карлссон), 37:49 — 3:2. Андерсон-Долан — 2 (Мур, Грундстрем), 44:51 — 4:2. Иафалло — 3 (Кемпе, Даути), 45:58 — 5:2. Картер — 2 (бол., Копитар, Даути), 46:56 — 6:2Вратари: Петерсен — Джонс (Мельничук, 50:49)Штраф: 6-14Броски: 31 (7+12+12) — 31 (10+7+14)

В составе «Сан-Хосе» свой первый матч отыграл голкипер Алексей Мельничук. Эта игра для россиянина также стала дебютной в НХЛ.