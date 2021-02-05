ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» потерпел третье поражение крядуТухель доказал правоту Моуринью
  • 19:00
    • УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля
  • 17:47
    • Россия получила официальное приглашение на ОИ-2022 в Пекине
  • 22:18
    • ЦСКА обыграл «Сочи» на выезде
  • 22:11
    • Konami сообщила о рекордной прибыли
  • 21:58
    • «Динамо» по буллитам уступило «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Динамо» по буллитам уступило «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Динамо Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» в серии буллитов победило московское «Динамо» (3:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» — «Торпедо»
    «Динамо» — «Торпедо»

    В основное время встречи в составе победителей шайбы забросили Крис Терри (7-я минута) и Дамир Жафяров (13). Победный буллит исполнил Антон Шенфельд.

    За бело-голубых отличились Даниил Тарасов (1) и Магнус Пяярви-Свенссон (41).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Тарасов — 18 (Линдберг, Волков), 0:15 — 0:1. Терри — 8, 6:23 — 1:1. Жафяров — 20 (Уайдмэн), 12:57 — 2:1. Пяярви-Свенссон — 6 (Линдберг, Тарасов), 40:31 — 2:2Победный буллит: ШенфельдВратари: Серебряков — БочаровБроски: 35 (11+10+7+7) — 38 (13+10+13+2) 6 — 10. Штраф:

    «Торпедо» набрало 65 очков и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 72 очками поднялось на третье место на «Западе».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Интер» дебют Кокорина в Италии?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Бавария» устроит погром в Берлине?
  • «Герта» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Кто выиграет битву лучших команд Чемпионшипа?
  • «Суонси» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Лучшие коэффициентыВысокие лимиты
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.67
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Суонси — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Бенфика — Виктория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие