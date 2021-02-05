«Динамо» по буллитам уступило «Торпедо»

Нижегородскоев серии буллитов победило московское(3:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи в составе победителей шайбы забросили Крис Терри (7-я минута) и Дамир Жафяров (13). Победный буллит исполнил Антон Шенфельд.

За бело-голубых отличились Даниил Тарасов (1) и Магнус Пяярви-Свенссон (41).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Тарасов — 18 (Линдберг, Волков), 0:15 — 0:1. Терри — 8, 6:23 — 1:1. Жафяров — 20 (Уайдмэн), 12:57 — 2:1. Пяярви-Свенссон — 6 (Линдберг, Тарасов), 40:31 — 2:2Победный буллит: ШенфельдВратари: Серебряков — БочаровБроски: 35 (11+10+7+7) — 38 (13+10+13+2) 6 — 10. Штраф:

«Торпедо» набрало 65 очков и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 72 очками поднялось на третье место на «Западе».