«Витязь» в овертайме уступил «Барысу»

Подольскийпотерпел поражение от казахстанского(4:5 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Никита Михайлис , еще по разу отличились Линус Виделль, Валерий Орехов и Джесси Блэкер, забросивший победную шайбу в овертайме.

Голы «Витязя» записали на свой счет Александр Сёмин, Захар Бардаков и Джастин Дэнфорт, отличившийся дважды.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1) Голы: Семин — 8 (Дергачев), 6:28 — 1:0. Виделль — 9 (бол., Лилья, Дитц), 8:38 — 1:1. Дэнфорт — 18 (бол., Даугавиньш, Хультстрем), 13:06 — 2:1. Орехов — 1 (Старченко, Виделль), 24:46 — 2:2. Михайлис — 14 (Валк, Дитц), 25:07 — 2:3. Дэнфорт — 19 (бол., Даугавиньш, Дергачев), 29:32 — 3:3. Бардаков — 3 (Малыхин), 57:53 — 4:3. Михайлис — 15 (Валк, Лилья), 58:24 — 4:4. Блэкер — 2 (Виделль), 60:39 — 4:5Вратари: Ежов — КарлссонБроски: 31 (17+9+5+0) — 30 (8+12+9+1)Штраф: 26 — 8

«Барыс» занимает 7-е место в Восточной конференции с 57 очками, «Витязь» идет на 9-й строчке Западной конференции с 50 очками.

25 января «Витязь» примет «Куньлунь». 26 января состоится матч «Барыс» — «Трактор».