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    Дубль Мозякина помог «Металлургу» победить рижское «Динамо»

    «Металлург» — «Динамо» Рига: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    «Металлург» одержал победу над рижским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Металлурга»
    Хоккеисты «Металлурга»

    Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:3 (3:0, 0:0, 2:3).

    У победителей дубль оформил Сергей Мозякин. Также по шайбе у «Магнитки» забросили Тэйлор Бек, Николай Прохоркин и Николай Кулемин.

    Гости ответили точными бросками Микса Индрашиса, Рихардса Букартса и Геннадия Столярова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Рига) — 5:3 (3:0, 0:0, 2:3)
    Голы: Бек — 12 (Земченок, Расмуссен), 0:55 — 1:0. Мозякин — 8 (бол., Дронов, Бек), 3:54 — 2:0. Прохоркин — 11 (Плотников, Кошелев), 16:26 — 3:0. Индрашис — 12 (Дарзиньш, Лайпон), 42:46 — 3:1. Кулемин — 3 (Дронов, Хольм), 45:25 — 4:1. Рих. Букартс — 8 (бол., Лайпон), 46:59 — 4:2. Столяров — 4 (Индрашис), 55:50 — 4:3. Мозякин — 9 (п.в., Нестрашил, Карпов), 59:22 — 5:3Вратари: Кошечкин — Налимов (58:54 — 59:22)Штраф: 10 — 18Броски: 29 (12+3+14) — 36 (11+14+11)

    «Металлург» занимает третье место в Восточной конференции (63 очка). Рижское «Динамо» — 11-е на Западе (23 очка).

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