«Металлург» — «Динамо» Рига: счет матча 5:3, обзор голов

одержал победу над рижскимв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:3 (3:0, 0:0, 2:3).

У победителей дубль оформил Сергей Мозякин. Также по шайбе у «Магнитки» забросили Тэйлор Бек, Николай Прохоркин и Николай Кулемин.

Гости ответили точными бросками Микса Индрашиса, Рихардса Букартса и Геннадия Столярова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Рига) — 5:3 (3:0, 0:0, 2:3) Голы: Бек — 12 (Земченок, Расмуссен), 0:55 — 1:0. Мозякин — 8 (бол., Дронов, Бек), 3:54 — 2:0. Прохоркин — 11 (Плотников, Кошелев), 16:26 — 3:0. Индрашис — 12 (Дарзиньш, Лайпон), 42:46 — 3:1. Кулемин — 3 (Дронов, Хольм), 45:25 — 4:1. Рих. Букартс — 8 (бол., Лайпон), 46:59 — 4:2. Столяров — 4 (Индрашис), 55:50 — 4:3. Мозякин — 9 (п.в., Нестрашил, Карпов), 59:22 — 5:3Вратари: Кошечкин — Налимов (58:54 — 59:22)Штраф: 10 — 18Броски: 29 (12+3+14) — 36 (11+14+11)

«Металлург» занимает третье место в Восточной конференции (63 очка). Рижское «Динамо» — 11-е на Западе (23 очка).