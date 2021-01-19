«Йокерит» уступил «Барысу», «Витязь» нанес поражение «Сибири»

Финскийпотерпел домашнее поражение от казахстанского(1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Кертис Волк, еще по шайбе забросили Антон Сагадеев и Фил Вароне. За «Йокерит» отличился Алекс Грант.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Голы: Вароун — 5 (мен.), 18:59 — 0:1. Грант — 5 (Хаапала, Норман), 42:15 — 1:1. Валк — 7, 51:14 — 1:2. Валк — 8 (бол., Орехов, Михайлис), 56:18 — 1:3. Сагадеев — 4 (бол., Лилья, Дитц), 59:19 — 1:4Вратари: Калниньш — КарлссонБроски: 22 (6+8+8) — 31 (8+9+14)Штраф: 10 — 4

«Йокерит» опустился на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» занимает 8-ю строчку на Востоке.

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В другом матче «Витязь» на своем льду переиграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:1.

Шайбы в составе победителей на счету Маттиаса Теденбю, Джастина Дэнфорта и Якуба Ержабека. За «Сибирь» отличился Николай Демидов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Голы: Теденбю — 14 (бол., Даугавиньш, Дэнфорт), 10:56 — 1:0. Дэнфорт — 17 (Ержабек, Теденбю), 18:58 — 2:0. Демидов — 1 (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин), 41:00 — 2:1. Ержабек — 4 (п.в.), 59:54 — 3:1Вратари: Ежов — Сятери (58:31 — 59:54)Броски: 24 (12+6+6) — 36 (9+7+20)Штраф: 8 — 10

«Витязь» идет 9-м на Западе, «Сибирь» занимает такое же место на Востоке