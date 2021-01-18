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    Плющев о спонсорах, бойкотирующих ЧМ-2021: Россиянам и белорусам нужно вычеркнуть их из своей жизни

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Белоруссии
    Известный российский тренер Владимир Плющев высказался по поводу возможного переноса ЧМ-2021 из Минска в другую страну в связи с напряженной политической обстановкой в Белоруссии.

    Владимир Плющев
    Владимир Плющев

    «Это чистой воды политика. По-хорошему она должна оставаться вне спорта, но, увы, и вчера, и особенно сегодня она диктует правила нашей игры. Если где и есть военная комната, в которой все решается, так это не в хоккее, а в геополитике.

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    • Считаю, такие крупные соревнования, которые ждет народ, бойкотировать смысла нет. А вот тех спонсоров, которые в последние дни нанесли по Минску решающий удар, и россиянам, и тем более белорусам необходимо вычеркнуть из своей жизни.

    Согласитесь, ничего страшного с нами не произойдет, если один крем для бритья, причем очень сомнительного качества, мы заменим на другой. То же касается еще более средней марки машин — ее отсутствие в России уж точно никто не заметит. Призываю и россиян, и белорусов вот к такой солидарности.

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    • Трудно сказать, был ли ресурс у ФХР, все-таки такие вопросы решаются на другом уровне. Что касается Фазеля, то президент ИИХФ сопротивлялся до последнего. Но когда в бой пошла тяжелая артиллерия, все стало ясно», — приводит слова Плющева Russia-hockey.ru.

    Ранее стало известно, что Дания будет бойкотировать ЧМ по хоккею, если турнир пройдет в Белоруссии.

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