«Динамо» — «Витязь»: счет матча 2:1, обзор голов

Хоккеисты «Динамо»
КХЛ
В составе победителей отличились Иван Игумнов (9 минута) и лучший снайпер нынешнего сезона Дмитрий Яшкин (55), забросивший 30-ю шайбу в сезоне.
У гостей точный бросок нанес Павел Воробей (47).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Игумнов — 3 (бол., Миронов, Е.А. Зайцев), 8:25 — 1:0. Воробей — 1 (бол., Моисеев), 46:10 — 1:1. Яшкин — 30 (Шипачев, Е.А. Зайцев), 54:09 — 2:1Вратари: Бочаров — Ежов (58:39)Штраф: 10 — 28Броски: 40 (14+12+14) — 30 (8+12+10)
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место (58 очков), а «Витязь» — девятое (45 очков).