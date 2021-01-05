ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосТрансферный дайджест. 29 декабря — 4 января
  • 07:00
    • Сборная России разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021
  • 09:09
    • «Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто», «Милуоки» победил «Детройт»
  • 07:57
    • Сборная США обыграла Финляндию и сыграет в финала МЧМ с Канадой
  • 07:15
    • Ларионов назвал причины разгромного поражения от Канады
  • 00:55
    • «Саутгемптон» нанес поражение «Ливерпулю»
    Все новости спорта

    Новиков: Канада просто смяла Россию

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражение сборной России от команды Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

    Юрий Новиков
    Юрий Новиков

    «Это трагедия! Психологический удар для болельщиков, для ребят. Но бросать сейчас в них камни или шайбы тоже смысла большого нет.

    Мы подмечали, что на чемпионате мы не имели преимущества ни в физике, ни в выносливости. Надеялись, что раскрутимся и будем играть на других скоростях ближе к финалу. К сожалению, этого не случилось.

    Канадцы нас просто смяли. Они были и сильнее, и функционально бегали быстрее, точнее передавали шайбу.

    Почему так получилось — трудно сказать. Или мы объективно не были в состоянии выдержать такую толкотню, или мы оказались не готовы к этому матчу», — сказал Новиков Sport24. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» завершит сказку «Брентфорда»
  • «Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Нервионцы» легко разберутся с представителем Сегунды Б?
  • «Линарес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Питерцы увезут победу из Белоруссии?
  • «Динамо» Минск — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.25
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Линарес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лион — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие