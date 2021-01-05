Новиков: Канада просто смяла Россию

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал поражение сборной России от команды Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

«Это трагедия! Психологический удар для болельщиков, для ребят. Но бросать сейчас в них камни или шайбы тоже смысла большого нет.

Мы подмечали, что на чемпионате мы не имели преимущества ни в физике, ни в выносливости. Надеялись, что раскрутимся и будем играть на других скоростях ближе к финалу. К сожалению, этого не случилось.

Канадцы нас просто смяли. Они были и сильнее, и функционально бегали быстрее, точнее передавали шайбу.

Почему так получилось — трудно сказать. Или мы объективно не были в состоянии выдержать такую толкотню, или мы оказались не готовы к этому матчу», — сказал Новиков Sport24. 0