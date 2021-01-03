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    Третьяк поделился ожиданиями от полуфинала МЧМ между Россией и Канадой

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о предстоящей полуфинальной встрече молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    «Канадцы есть канадцы, играют агрессивно, хорошо катаются, слаженные звенья, не проиграли ни одного матча. Будет настоящий бой, молодежь, как вы знаете, непредсказуемая. Наши обыграли американцев, показав хороший матч, потом проиграли чехам. Здесь матч на матч не приходится, команды играют нестабильно.

    Наше первое звено еще не сказало своего слова. С немцами оно не забило ничего и должно показать, что является первой тройкой. В нем собраны мастера высокого класса, надеемся, что в следующих матчах они покажут себя», — цитирует Третьяка ТАСС.

    Сборные Канады и России сыграют в полуфинале турнира, встреча пройдет в ночь на 5 января и начнется в 02:00 мск. 0

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