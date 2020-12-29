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    Германия в овертайме обыграла Словакию на МЧМ-2021

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная Германии
    Сборная Германии обыграла команду Словакии со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в овертайме матча группового турнира молодежного чемпионата мира-2021.

    Сборная Германии
    Сборная Германии

    В составе Германии в основное время отличились Тим Штюцле (дубль) и Флориан Элиас. У словаков шайбы забросили Михал Мразик (дубль) и Андрей Миклуха. Победу немцам принес точный бросок Марио Циммермана.

    Для команды Тобиаса Абстрайтера эта победа стала первой на турнире. Для словаков это вторая неудача подряд.

    Молодежный чемпионат мира Группа А
    Словакия U20 — Германия U20 — 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Штюцле (Элиас, Гнип), 05:39 — 0:1; Мразик (Гольян), 10:07 — 1:1; Миклуха (Коленич, Элиаш), 23:10 — 2:1; Штюцле (Гнип), 28:13 — 2:2; Мразик (Немец, Еллуш), 34:41 — 3:2; Элиас (Гнип, Петерка), 39:14 — 3:3; Циммерман (Петерка, Штюцле), 64:01 — 3:4

    В следующем туре немцы 30 декабря встретятся с командой Швейцарии, а Словакия в этот же день сыграет с Финляндией. 0

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