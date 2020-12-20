Третьяк: Игра с финнами понравилась больше всего из трех матчей

Президент ФХРвысказался после победы сборной России над Финляндией (5:1) в заключительном матче Кубка Первого канала.

«Самонов и Аскаров — два вратаря, которые сыграли три матча подряд. Очень тяжело провести за пять дней три игры.

Была головная боль по вратарям, а сейчас все нормально. Самонов все доказал.

Хоккейная сборная побеждает, а другие виды спорта отстают? Все бывает. Иногда и мы проигрывали.

Спорт есть спорт. Никто не застрахован от поражений. Мы тоже в том году не очень хорошо на Евротуре сыграли.

Дебют Брагина будем оценивать на чемпионате мира. Сегодня игра получилась намного зрелищнее.

Мне она понравилась больше всего из трех матчей. Вот вчера чехи посвежее были, но мы реализовали свои моменты. Сегодня мы были лучше по броскам, по движению.

Игроки НХЛ могут освободиться к началу мая. Точные даты регулярного сезона никто не знает. Чего нам гадать? Приедут — хорошо, если нет, будем своих готовить», — сказал Третьяк «Спорт-Экспрессу».

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

Ранее НХЛ и профсоюз игроков достигли предварительной договоренности о параметрах сезона-2020/21. Регулярный чемпионат должен стартовать 13 января. 0