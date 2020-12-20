ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКлопп и «Ливерпуль» на пути к чемпионству
  • 19:49
    • Жардим в списке кандидатов на пост наставника «Спартака»
  • 18:06
    • Сборная России выиграла Кубок Первого канала
  • 19:10
    • «Тоттенхэм» в Лондоне уступил «Лестеру»
  • 18:58
    • «Интер» обыграл «Специю», но остался вторым в Серии А
  • 16:15
    • Большунов и Ретивых победили в командном спринте, Непряева и Ступак — вторые
    Все новости спорта

    Третьяк: Игра с финнами понравилась больше всего из трех матчей

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Евротур Кубок Первого канала Чемпионат мира по хоккею
    Президент ФХР Владислав Третьяк высказался после победы сборной России над Финляндией (5:1) в заключительном матче Кубка Первого канала.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    «Самонов и Аскаров — два вратаря, которые сыграли три матча подряд. Очень тяжело провести за пять дней три игры.

    Была головная боль по вратарям, а сейчас все нормально. Самонов все доказал.

    Хоккейная сборная побеждает, а другие виды спорта отстают? Все бывает. Иногда и мы проигрывали.

    Спорт есть спорт. Никто не застрахован от поражений. Мы тоже в том году не очень хорошо на Евротуре сыграли.

    Дебют Брагина будем оценивать на чемпионате мира. Сегодня игра получилась намного зрелищнее.

    Мне она понравилась больше всего из трех матчей. Вот вчера чехи посвежее были, но мы реализовали свои моменты. Сегодня мы были лучше по броскам, по движению.

    Игроки НХЛ могут освободиться к началу мая. Точные даты регулярного сезона никто не знает. Чего нам гадать? Приедут — хорошо, если нет, будем своих готовить», — сказал Третьяк «Спорт-Экспрессу».

    ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

    Ранее НХЛ и профсоюз игроков достигли предварительной договоренности о параметрах сезона-2020/21. Регулярный чемпионат должен стартовать 13 января. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Парижане вернут себе лидерство в Лиге 1?
  • «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Встреча на «Олд Траффорд» запомнится голами?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продолжит ли «Наполи» побеждать на «Олимпико»?
  • «Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.83
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Коринтианс — Гояс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.52
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие