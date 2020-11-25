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    «Сибирь» на выезде одолела рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Сибирь Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» одержала победу над рижским «Динамо» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    В составе победителей шайбы забросили Пекка Йормакка (10-я минута), Юусо Пуустинен (11) и Никита Шашков (51).

    За рижскую команду отличились Глеб Зырянов (26) и Микс Индрашис (44).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
    Голы: Йормакка — 1 (Романцев, Ли), 9:11 — 0:1. Пуустинен — 11 (Руохомаа, Миловзоров), 10:28 — 0:2. Зырянов — 6 (Мюррей, Столяров), 25:21 — 1:2. Индрашис — 4 (бол., Мюррей, Дарзиньш), 43:45 — 2:2. Шашков — 5 (Хохлов, Алексеев), 50:16 — 2:3Вратари: Галимов (57:58) — СятериБроски: 25 (7+11+7) — 17 (6+4+7)Штраф: 10 — 12

    После этой игры «Сибирь» набрала 29 очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 12 очками занимает на «Западе» 11-е место. 0

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