ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиВот почему «Лестер» способен повторить чемпионский сезон-2016
  • 14:32
    • Флик может сменить Лева на посту главного тренера сборной Германии
  • 13:44
    • Юрлова-Перхт пропустит сезон в связи с беременностью
  • 13:29
    • Объявлен состав сборной России по биатлону на стартовый этап Кубка мира
  • 13:12
    • Три игрока сборной Сербии сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем с Россией
  • 08:23
    • Бразилия обыграла Уругвай, Аргентина победила Перу
    Все новости спорта

    Матч «Йокерит» — «Куньлунь» отменен из-за коронавируса

    Хоккей КХЛКоронавирус в спорте Куньлунь Ред Стар Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Куньлунь» отменен из-за положительных тестов на коронавирус в китайском клубе.

    «Йокерит»
    «Йокерит»

    Встреча должна была состояться в среду, 18 ноября, в 19:30 мск.

    «По прибытию в Хельсинки ряд представителей "Куньлуня" сдали положительные тесты на коронавирус.

    Согласно финскому законодательству, команды не смогут провести сегодняшнюю игру.

    Лига приняла решение об отмене матча "Йокерит" — "Куньлунь", о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

    «Йокерит» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах.

    «Куньлунь» — последний на Востоке (12 очков после 25 игр). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли Россия лидерство после выезда в Белград?
  • Сербия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Венгрия не проиграет на своем поле?
  • Венгрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Италия обеспечит себе выход в плей-офф?
  • Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.34
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Тим — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие