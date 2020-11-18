Матч «Йокерит» — «Куньлунь» отменен из-за коронавируса

Встреча должна была состояться в среду, 18 ноября, в 19:30 мск.
«По прибытию в Хельсинки ряд представителей "Куньлуня" сдали положительные тесты на коронавирус.
Согласно финскому законодательству, команды не смогут провести сегодняшнюю игру.
Лига приняла решение об отмене матча "Йокерит" — "Куньлунь", о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
«Йокерит» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах.
«Куньлунь» — последний на Востоке (12 очков после 25 игр). 0