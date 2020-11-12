ЦСКА — «Салават Юлаев»: счет матча 5:3, обзор голов

В рамках регулярного чемпионата КХЛна домашней арене обыграл— 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

Дубль в составе победителей оформил Максим Мамин, по шайбе забросили Антон Слепышев, Константин Окулов и Брендан Лайпсик.

У проигравших отличились Сакари Маннинен, Григорий Панин и Теэму Хартикайнен.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Голы: Мамин — 8 (бол., Шалунов), 10:16 — 1:0. Маннинен — 5 (Коледов, Бирюков), 12:33 — 1:1. Мамин — 9 (бол., Коростелев, Окулов), 19:43 — 2:1. Кугрышев — 6 (Бирюков, Панин), 28:48 — 2:2. Слепышев — 7 (Дальбек), 38:52 — 3:2. Окулов — 7, 51:21 — 4:2. Лайпсик — 4 (бол., Слепышев, Рыков), 54:46 — 5:2. Хартикайнен — 14 (бол., Маннинен, Сошников), 59:59 — 5:3Вратари: Шарыченков — МетсолаШтраф: 33 — 10Броски: 25 (11+7+7) — 24 (7+9+8)

ЦСКА с 39 очками лидирует на Западе. «Салават» идет шестым на Востоке, имея в активе 31 балл.

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал третью подряд победу, обыграв на выезде ярославский «Локомотив» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

У победителей отличились Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев. У хозяев шайбу забросил Алексей Марченко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Голы: Мэйсек — 11 (Голышев), 20:43 — 0:1. Голышев — 8, 32:49 — 0:2. Марченко — 3 (Пяярви-Свенссон), 58:55 — 1:2Вратари: Паскуале (57:59 — 58:55, 59:07) — КоваржШтраф: 4 — 4Броски: 39 (9+14+16) — 28 (5+18+5)

Московское «Динамо» в в серии буллитов уступило «Северстали» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Решающий буллит реализовал Кирилл Адамчук.

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: А.С. Алексеев — 1 (Ефремов, Кулемин), 1:32 — 1:0. Провольнев — 4 (Адамчук, Вихарев), 8:13 — 1:1. Сергеев — 1 (бол., Линдберг, Миронов), 31:18 — 2:1. Гераськин — 5 (Капустин, М. Хабаров), 48:47 — 2:2Победный буллит: АдамчукВратари: Еременко — ПодъяпольскийШтраф: 6 — 2Броски: 41 (12+16+11+2) — 37 (13+11+9+4)

Рижское «Динамо» на домашней арене проиграло ХК «Сочи» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Голы: Карьялайнен — 6 (Александров, Стремвалль), 43:35 — 0:1. Руденков — 5 (Карьялайнен, Рундблад), 47:36 — 0:2. Стремвалль — 6 (бол., Шмелев, Рундблад), 54:16 — 0:3. Грачев — 2 (Дзиеркалс), 59:07 — 1:3Вратари: Галимов — ТретьякШтраф: 8 — 6Броски: 35 (14+11+10) — 30 (9+9+12)

По шайбе у победителей забросили Ере Карьялайнен, Игорь Руденков и Мальте Стремвалль. 0