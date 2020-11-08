Сборная Финляндии выиграла бронзу Кубка Карьяла

в матче 3-го тура Кубка Карьяла переиграла— 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) .

В начале второго периода за шведов отличились Макс Фриберг и Леон Бристедт, забросившие две шайбы в течение 43 секунд.

За победителей голы на свой счет записали Алекси Саарел, Вили Саарийярви и Валттери Кемиляйнен, отличившийся за 2,5 минуты до сирены.

Сборная Финляндии с 3 очками завершила турнир на третьем месте, пропустив вперед себя россиян и чехов. Шведская команда, заработав на Кубке Карьяла одно очко, в третий раз подряд финишировала на турнире на последнем месте.

Напомним, что победу на Кубке Карьяла-2020 праздновала сборная России, ранее переигравшая сборную Чехии со счетом 3:0. 0