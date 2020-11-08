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    Сборная Финляндии выиграла бронзу Кубка Карьяла

    Хоккей Кубок Карьяла Евротур Сборная Швеции Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии в матче 3-го тура Кубка Карьяла переиграла команду Швеции — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) .

    Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии

    В начале второго периода за шведов отличились Макс Фриберг и Леон Бристедт, забросившие две шайбы в течение 43 секунд.

    За победителей голы на свой счет записали Алекси Саарел, Вили Саарийярви и Валттери Кемиляйнен, отличившийся за 2,5 минуты до сирены.

    Сборная Финляндии с 3 очками завершила турнир на третьем месте, пропустив вперед себя россиян и чехов. Шведская команда, заработав на Кубке Карьяла одно очко, в третий раз подряд финишировала на турнире на последнем месте.

    Напомним, что победу на Кубке Карьяла-2020 праздновала сборная России, ранее переигравшая сборную Чехии со счетом 3:0. 0

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