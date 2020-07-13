Романов подписал контракт с «Монреалем»

Защитникзаключил соглашение с. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

20-летний хоккеист согласовал с клубом трехлетний контракт новичка. За сезон он будет зарабатывать 832 тысячи долларов, а с учетом бонусов — 1,17 миллиона.

Романов не сможет принять участия в продолжении сезона 2019-2020 НХЛ после паузы, связанной с коронавирусом. Россиянин сможет тренироваться с командой и присутствовать на матчах, но не будет играть.

Напомним, Романов начал профессиональную карьеру в ЦСКА. В сезонах-2018/19 и 2019/20 он провел по 43 матча в регулярном чемпионате и по 4 игры в плей-офф. 0