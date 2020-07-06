Еще у 8 игроков НХЛ обнаружили коронавирус

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил о результатах тестирования на COVID-19 среди игроков 24 команд, которые готовятся к борьбе за Кубок Стэнли.

«По состоянию на понедельник 396 хоккеистов приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа плана возобновления сезона.

Среди этих игроков было сделано более 2900 тестов на COVID-19. Из них 23 результата были положительными», — сказано в заявлении лиги.

С момента последнего данных от лиги — 29 июня — выявлено 8 новых случаев заражения.

Вдобавок, начиная с 8 июня вне рамок протокола второго этапа возобновления сезона было выявлено еще 12 хоккеистов, сдавших положительные тесты на наличие коронавируса.

Все у кого обнаружили инфекцию находятся в самоизоляции. Имен зараженных игроков лига не раскрывает.

Рестарт сезона с участием 24 команд и дополнительным раундом плей-офф ориентировочно состоится в августе, однако дату начала соревнований НХЛ до сих пор не утвердила. 0