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    Еще у 8 игроков НХЛ обнаружили коронавирус

    Хоккей НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил о результатах тестирования на COVID-19 среди игроков 24 команд, которые готовятся к борьбе за Кубок Стэнли.

    «По состоянию на понедельник 396 хоккеистов приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа плана возобновления сезона.

    Среди этих игроков было сделано более 2900 тестов на COVID-19. Из них 23 результата были положительными», — сказано в заявлении лиги.

    С момента последнего данных от лиги — 29 июня — выявлено 8 новых случаев заражения.

    Вдобавок, начиная с 8 июня вне рамок протокола второго этапа возобновления сезона было выявлено еще 12 хоккеистов, сдавших положительные тесты на наличие коронавируса.

    Все у кого обнаружили инфекцию находятся в самоизоляции. Имен зараженных игроков лига не раскрывает.

    Рестарт сезона с участием 24 команд и дополнительным раундом плей-офф ориентировочно состоится в августе, однако дату начала соревнований НХЛ до сих пор не утвердила. 0

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