Гончар: Решили отложить переговоры по контракту из-за ситуации с коронавирусом

Тренер «Питтсбурга»прокомментировал свою контрактную ситуацию.

Срок соглашения россиянина с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.

«Мы начали о нем [контракте] говорить, но потом случилась ситуация с коронавирусом, так что было решено отложить переговоры до того момента, как мы поймем, что будет происходить.

Хочу ли получить более широкий круг обязанностей? У нас дружно работающий коллектив. Определенные обязанности у всех, конечно, есть.

Кто-то отвечает за защитников, кто-то — за нападающих. Но то в же время, если пришел большой объем работы, мы друг другу помогаем.

Мне нравится работать в этом коллективе, потому что у нас очень хорошая атмосфера, взаимопонимание и помощь. Я бы сказал, что в рабочем плане меня все устраивает», — сказал Гончар пресс-службе НХЛ. 0