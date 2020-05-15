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    Гончар: Решили отложить переговоры по контракту из-за ситуации с коронавирусом

    Хоккей Питтсбург Пингвинз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар прокомментировал свою контрактную ситуацию.

    Сергей Гончар
    Сергей Гончар

    Срок соглашения россиянина с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.

    «Мы начали о нем [контракте] говорить, но потом случилась ситуация с коронавирусом, так что было решено отложить переговоры до того момента, как мы поймем, что будет происходить.

    Хочу ли получить более широкий круг обязанностей? У нас дружно работающий коллектив. Определенные обязанности у всех, конечно, есть.

    Кто-то отвечает за защитников, кто-то — за нападающих. Но то в же время, если пришел большой объем работы, мы друг другу помогаем.

    Мне нравится работать в этом коллективе, потому что у нас очень хорошая атмосфера, взаимопонимание и помощь. Я бы сказал, что в рабочем плане меня все устраивает», — сказал Гончар пресс-службе НХЛ. 0

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