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    «Автомобилист» подписал контракт с призером Олимпийских игр

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    Канадский защитник Чарльз Дженовей подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщает пресс-служба клуба.

    «Автомобилист» подписал контракт с призером Олимпийских игр
    «Автомобилист» подписал контракт с призером Олимпийских игр

    Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год.

    В прошлом сезоне канадец выступал за «Торпедо», став самым результативным защитником команды. Он провел на льду 66 матчей и набрал 32 (6+26) очка. Также он является обладателем бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года.

    Кроме того, екатеринбургская команда объявила о возвращении нападающего Александра Протаповича. С ним подписан двусторонний контракт на один сезон.

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