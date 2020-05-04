«Автомобилист» подписал контракт с призером Олимпийских игр
globallookpress.com
Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год.
В прошлом сезоне канадец выступал за «Торпедо», став самым результативным защитником команды. Он провел на льду 66 матчей и набрал 32 (6+26) очка. Также он является обладателем бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года.
Кроме того, екатеринбургская команда объявила о возвращении нападающего Александра Протаповича. С ним подписан двусторонний контракт на один сезон.
⚡️Состав “Автомобилиста” пополнили Чарльз Геноуэй и Александр Протапович— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 4, 2020
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