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    Фазель уверен, что хоккей вернется уже осенью

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    Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мыслями о возвращении хоккея на фоне пандемии коронавируса.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    «Я понимаю, что сейчас людям тяжело сидеть дома. Но таким образом проявляется акт солидарности. Уверен, что вирус уйдет, это точно. Главное сейчас — слушать правительства своих стран.

    Понимаю, что это тяжелый момент, когда нет спорта по телевидению, но уверен, что хоккей вернется уже в следующем сезоне, это произойдет осенью. Так что очень важно оставаться здоровыми», — цитирует Фазеля пресс-служба организации.

    Напомним, в марте международная федерация хоккея отменила чемпионат мира-2020 в Швейцарии, из-за пандемии коронавируса.

    Первенство планеты должно был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года. 0

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