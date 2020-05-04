Фазель уверен, что хоккей вернется уже осенью

Президент ИИХФподелился мыслями о возвращении хоккея на фоне пандемии коронавируса.

«Я понимаю, что сейчас людям тяжело сидеть дома. Но таким образом проявляется акт солидарности. Уверен, что вирус уйдет, это точно. Главное сейчас — слушать правительства своих стран.

Понимаю, что это тяжелый момент, когда нет спорта по телевидению, но уверен, что хоккей вернется уже в следующем сезоне, это произойдет осенью. Так что очень важно оставаться здоровыми», — цитирует Фазеля пресс-служба организации.

Напомним, в марте международная федерация хоккея отменила чемпионат мира-2020 в Швейцарии, из-за пандемии коронавируса.

Первенство планеты должно был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года. 0