НХЛ и профсоюз игроков начали переговоры о возобновлении сезона, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс.

Лигу на переговорах представляют комиссионер Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос, профсоюз — Дон Фер, Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб.

Также в процесс вовлечен ряд игроков, среди которых: Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси.

Стороны обсуждают концепции возобновления сезона, который, вероятно, продолжится в нескольких базовых городах. Среди главных кандидатов называются Торонто и Коламбус.

Ведутся переговоры о рисках для игроков, особенно тех, у которых имеется диабет или есть история онкологических заболеваний.

Кроме того, обсуждению будут подлежать вопросы тестирования игроков на коронавирус и организация карантина в принимающих городах.

Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. 0