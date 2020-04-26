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    НХЛ и профсоюз игроков начали переговоры о возобновлении сезона

    Хоккей НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    НХЛ и профсоюз игроков начали переговоры о возобновлении сезона, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс.

    Джон Таварес
    Джон Таварес

    Лигу на переговорах представляют комиссионер Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос, профсоюз — Дон Фер, Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб.

    Также в процесс вовлечен ряд игроков, среди которых: Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси.

    Стороны обсуждают концепции возобновления сезона, который, вероятно, продолжится в нескольких базовых городах. Среди главных кандидатов называются Торонто и Коламбус.

    Ведутся переговоры о рисках для игроков, особенно тех, у которых имеется диабет или есть история онкологических заболеваний.

    Кроме того, обсуждению будут подлежать вопросы тестирования игроков на коронавирус и организация карантина в принимающих городах.

    Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. 0

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