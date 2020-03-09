НХЛ. Два очка Наместникова, передачи Гаврикова и Кучерова

«Детройт» — «Тампа-Бэй» 5:4 Б

«Детройт» в домашнем матче в серии буллитов обыграл «Тампа-Бэй» — 5:4 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0). У хозяев по четыре (1+3) очка набрали Анти Манта и Тайлер Бертуцци. У «молний» дубль оформил Брэйден Пойнт. У Никиты Кучерова результативная передача и нереализованный буллит.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Тампа-Бэй» — 5:4 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0) Голы: Фаббри — 15 (Бертуцци, Манта), 10:11 — 1:0. Пойнт — 24 (бол., Джонсон, Кучеров), 31:11 — 1:1. Верхэге — 9, 34:57 — 1:2. Ларкин — 19 (Манта, Бертуцци), 39:45 — 2:2. Манта — 16 (бол., Ларкин, Бертуцци), 41:41 — 3:2. Бертуцци — 20 (Манта, Ларкин), 44:24 — 4:2. Пойнт — 25 (Гурд), 45:55 — 4:3. Марун — 9 (Шенн, Гурд), 51:19 — 4:4Победный буллит: ФаббриВратари: Бернье — МакэлхинниШтраф: 6-6Броски: 28 (9+7+9+3) — 37 (7+12+15+3)

«Детройт» (39 очков) идет на последнем месте на Востоке, «Тампа» (92) — вторая.

«Детройт» — «Тампа-Бэй» 5:4 Б

«Калгари» — «Вегас» 3:5

«Калгари» на своем льду проиграл «Вегасу» со счетом 3:5 (0:2, 2:1, 1:2). Отметим, что по ходу встречи «Флэймз» уступали — 0:3, смогли сравнять счет, но в концовке пропустили дважды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Вегас» — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) Голы: Носек — 8 (Ривз, Холден), 5:24 — 0:1. Холден — 6 (Казинс, Пирри), 11:49 — 0:2. Пачоретти — 32 (бол., Карлссон, Штястны), 23:39 — 0:3. Лучич — 8, 28:23 — 1:3. Дюбе — 6 (бол., Баклунд, Лучич), 36:32 — 2:3. Ткачак — 23 (Манджапане, Густафссон), 57:00 — 3:3. Теодор — 12 (Мартинес, Стивенсон), 58:50 — 3:4. Маршессо — 21 (п.в., Смит, Карлссон), 59:42 — 3:5Вратари: Риттих (59:11 — 59:42) — ЛенерШтраф: 2-2Броски: 22 (11+6+5) — 32 (9+13+10)

«Калгари» с 79 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (84) — третий.

«Калгари» — «Вегас» 3:5

«Чикаго» — «Сент-Луис» 0:2

Шатаут Аллена помог «Сент-Луису» на выезде обыграть «Чикаго» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы забили Роберт Бортуццо и Алекс Пьетранджело.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сент-Луис» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Бортуццо — 2 (Шенн, Шворц), 26:41 — 0:1. Пьетранджело — 14 (Шворц, Блэй), 45:37 — 0:2Вратари: Кроуфорд (56:53) — АлленШтраф: 11-25Броски: 29 (7+13+9) — 26 (7+10+9)

«Сент-Луис» с 92 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» (70) — 12-й.

«Чикаго» — «Сент-Луис» 0:2

«Анахайм» — «Миннесота» 4:5 ОТ

«Миннесота» на выезде в овертайме переиграла «Анахайм» — 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0). Победную шайбу забросил Кевин Фиала, оформивший дубль. Ассистентский хет-трик в составе «уток» на счету Рикарда Ракелля. У Якоба Сильфверберга три (2+1) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Миннесота» — 4:5 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 0:1) Голы: Сильверберг — 19 (Ракелль, Ларссон), 11:18 — 1:0. Цуккарелло — 15 (Гальченюк, Фолиньо), 12:02 — 1:1. Фиала — 22 (бол., Паризе, Сперджен), 13:33 — 1:2. Хейнен — 10 (Милано, Гецлаф), 31:52 — 2:2. Сильверберг — 20 (Ракелль), 34:55 — 3:2. Раск — 5, 41:49 — 3:3. Гальченюк — 8, 54:20 — 3:4. Дьос — 1 (Сильверберг, Ракелль), 58:18 — 4:4. Фиала — 23 (бол., Канин, Сутер), 64:01 — 4:5Вратари: Миллер (57:54 — 58:18) — ДубникШтраф: 11-13Броски: 26 (6+6+13+1) — 30 (11+6+11+2)

«Анахайм» с 65 очками идет 13-м на Западе, «Миннесота» (77 баллов) — седьмая.

«Анахайм» — «Миннесота» 4:5 ОТ

«Ванкувер» — «Коламбус» 1:2

«Коламбус» на выезде переиграл «Ванкувер» со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). У победителей голы забили Эмиль Бемстрем и Эрик Робинсон. Владислав Гавриков отыграл 22:24 и отдал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Коламбус» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Голы: Бемстрем — 10 (Дюбуа, Веннберг), 27:18 — 0:1. Робинсон — 7 (Савар, Гавриков), 39:32 — 0:2. Петтерссон — 27, 48:19 — 1:2Вратари: Демко (58:14 — 58:43, 58:50) — МерзликинсШтраф: 4-6Броски: 27 (6+9+12) — 22 (3+7+12)

«Ванкувер» с 76 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Коламбус» (81) — шестой на Востоке.

«Ванкувер» — «Коламбус» 1:2

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 3:4

«Сан-Хосе» на своем льду уступил «Колорадо» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1). По три (1+2) очка в составе победителей набрали Натан Маккиннон и Габриэль Ландескуг. У Владислава Наместникова два (1+1) балла.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Голы: Торнтон — 7 (бол., Кейн, Майер), 11:16 — 1:0. Маккиннон — 35 (бол., Ландескуг, Комфер), 16:17 — 1:1. Ландескуг — 21 (Маккиннон, Наместников), 21:59 — 1:2. М. Карлссон — 6 (Серенсен), 23:41 — 2:2. Наместников — 16 (Ландескуг, Маккиннон), 28:41 — 2:3. Донской — 16 (Комфер, Джонсон), 55:27 — 2:4. Грегор — 3 (бол., Майер, Лабанк), 59:16 — 3:4Вратари: Джонс (58:10 — 59:16, 59:30) — ФранцоузШтраф: 8-8Броски: 25 (7+7+11) — 24 (8+10+6)

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» идет 14-м, а «Колорадо» занимает второе место. 0