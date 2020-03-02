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    Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам на выезде

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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3) оформил дубль и сделал голевую передачу.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Таким образом, на счету российского бомбардира стало 356 выездных голов в НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на чистое третье место в истории лиги, обогнав Яромира Ягра (355 шайб в гостевых матчах).

    Лидером НХЛ по числу голов на выезде является Уэйн Гретцки (402), второе место занимает Стив Айзерман (362).

    В текущем сезоне на счету Овечкина 62 (45+17) очка в 61 матче. Александр вышел на второе место в снайперской гонке, сравнявшись с Остоном Мэттьюсом из «Торонто». 0

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