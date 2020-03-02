Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам на выезде

Нападающийв выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с(4:3) оформил дубль и сделал голевую передачу.

Таким образом, на счету российского бомбардира стало 356 выездных голов в НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на чистое третье место в истории лиги, обогнав Яромира Ягра (355 шайб в гостевых матчах).

Лидером НХЛ по числу голов на выезде является Уэйн Гретцки (402), второе место занимает Стив Айзерман (362).

В текущем сезоне на счету Овечкина 62 (45+17) очка в 61 матче. Александр вышел на второе место в снайперской гонке, сравнявшись с Остоном Мэттьюсом из «Торонто». 0