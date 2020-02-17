«Сибирь» продлила контракт с лучшим снайпером команды
globallookpress.com
Новое соглашение с 31-летним финским хоккеистом подписано сроком до конца сезона-2020/2021.
В сезоне-2019/20 31-летний Юусо является лучшим снайпером команды с 18 шайбами в 54 встречах, в его активе 15 передач и положительный показатель полезности +6.
Напомним, что «Сибирь» досрочно гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ.
⚡Лучший снайпер остается с нами еще на год🥳— Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 17, 2020
ХК «Сибирь» договорился о подписании нового однолетнего контракта с финским нападающим Юусо Пуустиненым.
Юусо является лучшим снайпером команды с 18 шайбами в 54 встречах, его активе 15 передач и положительный показатель полезности 6. pic.twitter.com/lOOThPZuJK