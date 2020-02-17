«Сибирь» продлила контракт с лучшим снайпером команды

подписала новый контракт с нападающим, сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с 31-летним финским хоккеистом подписано сроком до конца сезона-2020/2021.

В сезоне-2019/20 31-летний Юусо является лучшим снайпером команды с 18 шайбами в 54 встречах, в его активе 15 передач и положительный показатель полезности +6.

Напомним, что «Сибирь» досрочно гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ.

⚡Лучший снайпер остается с нами еще на год🥳

ХК «Сибирь» договорился о подписании нового однолетнего контракта с финским нападающим Юусо Пуустиненым.

Юусо является лучшим снайпером команды с 18 шайбами в 54 встречах, его активе 15 передач и положительный показатель полезности 6. pic.twitter.com/lOOThPZuJK — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 17, 2020

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