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    «Сибирь» продлила контракт с лучшим снайпером команды

    Хоккей КХЛ Сибирь Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Юусо Пуустиненом, сообщает пресс-служба команды.

    «Сибирь» продлила контракт с лучшим снайпером команды
    «Сибирь» продлила контракт с лучшим снайпером команды

    Новое соглашение с 31-летним финским хоккеистом подписано сроком до конца сезона-2020/2021.

    В сезоне-2019/20 31-летний Юусо является лучшим снайпером команды с 18 шайбами в 54 встречах, в его активе 15 передач и положительный показатель полезности +6.

    Напомним, что «Сибирь» досрочно гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ.

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