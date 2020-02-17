НХЛ. Дебютный гол Коршков, два очка Куликова и результативная передача Свечникова

«Питтсбург» — «Детройт» 5:1

«Питтсбург» на своем льду разгромил «Детройт» со счетом 5:1 (2:1, 3:0, 0:0). Главным героем встречи стал нападающий «Пингвинз» Патрик Хернквист, который оформил хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Детройт» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Голы: Филппула — 5 (Бертуцци), 5:37 — 0:1. Хернквист — 13 (Лафферти, Агоццино), 7:58 — 1:1. Летанг — 14 (бол., Кросби, Хернквист), 14:35 — 2:1. Хернквист — 14 (Агоццино), 22:53 — 3:1. Кросби — 11 (Петтерссон, Зукер), 27:55 — 4:1. Хернквист — 15 (Танев, Блюгерс), 31:53 — 5:1Вратари: Мюррей — Ховард (Бернье, 27:55)Штраф: 0-4Броски: 35 (9+16+10) — 28 (15+7+6)

«Питтсбург» разместились на четвертой позиции в Восточной конференции (78 очков), «Детройт» — 16-й (32).

«Питтсбург» — «Детройт» 5:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» 1:3

«Бостон» прервал победную серию «Рейнджерс» из четырех матчей — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). У проигравших гол забил Мика Зибанеджад, голевой передачей в этом эпизоде отметился Артемий Панарин. У «Брюинз» голы забили Чарли Макэвой, Чарли Койл и Патрис Бержерон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Макэвой — 3, 19:18 — 0:1. Койл — 14 (мен.), 38:42 — 0:2. Зибанежад — 25 (бол., Панарин, Стром), 49:52 — 1:2. Бержерон — 26 (п.в., Маршан), 59:47 — 1:3Вратари: Георгиев (58:32 — 59:47) — ГалакШтраф: 4-10Броски: 26 (9+8+9) — 34 (11+13+10)

«Рейнджерс» (64 очка) — 11-й на Востоке, «Бостон» (86) — лидер этой конференции.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» 1:3

«Каролина» — «Эдмонтон» 3:4 ОТ

«Каролина» на своем льду в овертайме уступила «Эдмонтону» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1). У хозяев три (2+1) очка набрал Себастьян Ахо. У Андрея Свечникова результативная передача. У «нефятников» три (1+2) очка набрал Леон Драйзайтль. Дубль оформил Джош Арчибальд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) Голы: ван Римсдайк — 1 (Славин, Ахо), 0:12 — 1:0. Драйзайтль — 34 (Хайра, Нерс), 6:28 — 1:1. Ахо — 32 (Славин), 25:19 — 2:1. Ямамото — 9 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 34:33 — 2:2. Арчибальд — 8 (Бенсон), 35:01 — 2:3. Ахо — 33 (Свечников, Терявяйнен), 54:58 — 3:3. Арчибальд — 9 (Драйзайтль), 63:57 — 3:4Вратари: Раймер — СмитШтраф: 8-8Броски: 30 (10+6+10+4) — 24 (9+11+3+1)

«Каролина» идет восьмой на Востоке, «Эдмонтон» — четвертый на Западе.

«Каролина» — «Эдмонтон» 3:4 ОТ

«Ванкувер» — «Анахайм» 1:5

Дубль Адама Хенрика помог «Анахайму» в гостях разгромить «Ванкувер» со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Анахайм» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Голы: Хенрик — 19 (Ритчи, Ларссон), 5:38 — 0:1. Грант — 14 (бол., Гецлаф, Фаулер), 12:22 — 0:2. Хенрик — 20 (бол., Терри, Линдхольм), 27:25 — 0:3. Петтерссон — 24 (бол., Хьюз, Саттер), 31:00 — 1:3. Стил — 5 (Шор), 45:12 — 1:4. Гюле — 2 (Грант), 53:44 — 1:5Вратари: Демко — ГибсонШтраф: 8-20Броски: 38 (12+20+6) — 28 (10+11+7)

«Ванкувер» с 69 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (55) — предпоследний.

«Ванкувер» — «Анахайм» 1:5

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» 2:1

«Нэшвилл» нанес «Сент-Луису» пятое поражение подряд — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). В составе победителей отличились Крэйг Смит и Кайл Туррис. За «Блюз» шайбу забросил Тайлер Бозак.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Смит — 17 (Гримальди, Бонино), 27:55 — 1:0. Бозак — 12 (Гуннарссон, Пьетранджело), 30:58 — 1:1. Террис — 9 (Форсберг, Дюшен), 57:48 — 2:1Вратари: Ринне — Биннингтон (59:07)Штраф: 6-6Броски: 24 (6+6+12) — 39 (13+12+14)

«Нэшвилл» с 65 очками разместился на девятом месте на Западе, «Сент-Луис» (74) — второй.

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» 2:1

«Оттава» — «Даллас» 4:3 ОТ

«Оттава» дома в овертайме обыграла «Даллас» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0). На счету форварда хозяев Артема Анисимова победный гол.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Даллас» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Клингберг — 4 (Бенн, Дикинсон), 3:03 — 0:1. Пажо — 22 (бол., Ткачак, Шабо), 7:36 — 1:1. Ткачак — 18 (Дюклер, Пажо), 18:10 — 2:1. Джонс — 2 (Хейсканен, Сегин), 18:43 — 2:2. Эннис — 14, 49:59 — 3:2. Павелски — 13 (Сегин, Хейсканен), 54:49 — 3:3. Анисимов — 11 (Ткачак), 63Вратари: Андерсон — ХудобинШтраф: 2-6Броски: 46 (19+14+11+2) — 39 (12+11+15+1)

«Оттава» — 15-я на Востоке, «Даллас» является лидером Западной конференции.

«Оттава» — «Даллас» 4:3 ОТ

«Нью-Джерси» — «Коламбус» 4:3 Б

«Нью-Джерси» в домашнем матче в серии буллитов обыграл «Коламбус» — 4:3 Б (0:2, 3:0, 0:1, 0:0, 1:0). На счету Никиты Гусева реализованный буллит.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Коламбус» — 4:3 Б (0:2, 3:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Пик — 1 (Милано, Дюбуа), 2:28 — 0:1. Веренски — 18 (Робинсон, Нутиваара), 6:19 — 0:2. Андерсон — 2 (Руни, Палмиери), 21:20 — 1:2. Меркли — 1 (Руни, Андерсон), 23:51 — 2:2. Палмиери — 22 (Хишир, Братт), 31:55 — 3:2. Стенлунд — 5 (Бьоркстранд, Нюквист), 48:45 — 3:3Победный буллит: БраттШтраф: Блэквуд — МерзликинсБроски: 4-0Броски: 26 (6+15+2+3) — 55 (12+20+21+2)

«Нью-Джерси» идет 14-м на Востоке, «Коламбус» — шестой.

«Нью-Джерси» — «Коламбус» 4:3 Б

«Баффало» — «Торонто» 5:2

«Баффало» дома победил «Торонто» со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). В составе победителей по разу отличились Юхан Ларссон, Конор Шири, Джек Айкел, Кайл Окпосо и Джимми Веси. У проигравших голы забили Егор Коршков и Зак Хайман. 23-летний россиянин забросил шайбу в своем первом матче в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Торонто» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) Голы: Ларссон — 6 (Миллер, Далин), 21:32 — 1:0. Шири — 9 (Миллер, Родригес), 29:42 — 2:0. Коршков — 1 (Спецца, Клиффорд), 31:29 — 2:1. Хаймэн — 18 (Маззин, Марнер), 42:11 — 2:2. Айкел — 33 (бол., Улофссон, Ристолайнен), 46:06 — 3:2. Окпосо — 6 (Ларссон), 46:55 — 4:2. Веси — 9 (Ристолайнен), 47:37 — 5:2Вратари: Хаттон — АндерсенШтраф: 2-6Броски: 36 (16+12+8) — 22 (6+6+10)

«Баффало» (62 очка) — 12-й в Восточной конференции, «Торонто» (70) — девятый.

«Баффало» — «Торонто» 5:2

«Виннипег» — «Чикаго» 3:2

«Виннипег» на своем льду одолел «Чикаго» со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). В составе победителей отличились Мейсон Аплтон, Джек Рослович и Натан Болье. У проигравших голы забили Райан Карпентер и Патрик Кейн. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сделал два ассиста.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Чикаго» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) Голы: Карпентер — 3 (Кейн, Мяяття), 15:44 — 0:1. Эпплтон — 4 (Болье, Харкинс), 26:38 — 1:1. Рословик — 12 (Куликов, Эпплтон), 35:37 — 2:1. Кейн — 27 (Тэйвз, Кубалик), 39:07 — 2:2. Болье — 1 (Лайне, Куликов), 41:36 — 3:2Вратари: Хеллебайк — Кроуфорд (58:09)Броски: 38 (14+15+9) — 33 (10+14+9)

В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» идет десятым, а «Чикаго» разместился на 12-й позиции.