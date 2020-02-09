Кудашов: Дали возможность молодым перспективным хоккеистам проявить себя

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал выступление команды на третьем этапа Евротура.

«Все игроки на Евротуре приобретают опыт. Этой команде нужно выступать на международном уровне.

Не попробовав их тут, мы не поймем ничего. И они не поймут, как играть. Это обязательный процесс, который нужно пройти. Набить шишек.

Вот они и делают такие ошибки. А мы будем их искоренять, чтобы в следующей игре такого больше не было. Это экспериментальная команда, назовем ее так.

Мы дали возможность молодым перспективным хоккеистам проявить себя, почувствовать эту игру, набраться опыта. Нам это необходимо», — передает слова Кудашова «Матч ТВ».

Российская команда в первом матче «Шведских игр» уступила Финляндии (0:3), а во второй потерпела поражение от Швеции (2:5). В заключительном матче турнира сборная России 9 февраля сыграет против Чехии. 0