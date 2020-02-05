НХЛ. Хет-трик Овечкина, два очка Ничушкина, Задорова и Кучерова, шайба Анисимова

«Баффало» — «Колорадо» 1:6

«Колорадо» на выезде разгромил «Баффало» со счетом 6:1 (2:1, 4:0, 0:0). Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами и голом. Защитник Никита Задоров набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Колорадо» — 1:6 (1:2, 0:4, 0:0) Голы: Жирар — 2 (Грэйвс, Донской), 13:12 — 0:1. Бураковски — 17 (Кадри, Задоров), 13:57 — 0:2. Райнхарт — 19 (Маккейб, Айкел), 19:59 — 1:2. Кадри — 18 (Ничушкин, Бураковски), 21:00 — 1:3. Задоров — 4 (Бураковски, Ничушкин), 24:23 — 1:4. Ничушкин — 9 (Бураковски, Макар), 30:58 — 1:5. Рантанен — 17 (Маккиннон, Ландескуг), 32:59 — 1:6Вратари: Хаттон (Ю. Юханссон, 20:00, Хаттон, 20:32, Ю. Юханссон, 30:58) — ГрубауэрШтраф: 0-4Броски: 24 (8+8+8) — 27 (8+10+9)

«Баффало» (53 очка) — 13-й на Востоке, «Колорадо» (64) — четвертый на Западе.

«Баффало» — «Колорадо» 1:6

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Даллас» 4:3 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме вырвал победу у «Далласа» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). Победу «островитянам» принес гол Энтони Бовиллье. В составе «Старз» Денис Гурьянов отметился голом, а Александр Радулов — голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Даллас» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Бовилье — 14 (Эберле, Пулок), 1:30 — 1:0. Гурьянов — 14 (бол., Перри, Хинтс), 14:08 — 1:1. Дикинсон — 8 (Кольяно, Комо), 32:12 — 1:2. Брассар — 9 (Дэл Колл, Беллоуз), 33:38 — 2:2. Клингберг — 3 (Павелски, Радулов), 46:56 — 2:3. Барзал — 18 (бол., Тэйвз, Эберле), 56:01 — 3:3. Бовилье — 15 (Нельсон), 62:52 — 4:3Вратари: Варламов — БишопШтраф: 6-10Броски: 41 (18+13+8+2) — 31 (8+13+9+1)

«Айлендерс» с 66 очками находится на шестой позиции в Восточной конференции, «Даллас» (65) идет вторым в Западной конференции.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Даллас» 4:3 ОТ

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» 4:2

«Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Хет-трик в составе победителей оформил Александр Овечкин. Теперь на его счету 698 заброшенных шайб в североамериканской лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) Голы: Картер — 15 (Тоффоли, Рой), 15:03 — 0:1. Карлсон — 14 (Бэкстрем, Хагелин), 27:25 — 1:1. Картер — 16 (Даути), 51:33 — 1:2. Овечкин — 38 (Оши), 53:50 — 2:2. Овечкин — 39 (Карлсон), 55:00 — 3:2. Овечкин — 40 (п.в., Карлсон), 58:14 — 4:2Вратари: Холтби — Куик (57:42 — 58:14)Штраф: 4-2Броски: 24 (6+6+12) — 31 (8+10+13)

«Вашингтон» (77 очков) — лидер Восточной конференции, «Лос-Анджелес» — последний на Западе.

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» 4:2

«Бостон» — «Ванкувер» 4:0

«Бостон» продлил победную серию до четырех матчей, обыграв дома «Ванкувер» со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Ванкувер» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Койл — 10 (Макэвой, Бьорк), 14:24 — 1:0. Маршан — 23 (Бержерон, Макэвой), 35:35 — 2:0. Крейчи — 13 (Керали, Карло), 54:09 — 3:0. Кулман — 1 (бол., Койл, Гржельчик), 58:10 — 4:0Вратари: Раск — МаркстремШтраф: 6-22Броски: 42 (13+17+12) — 25 (6+9+10)

«Бостон» идет вторым на Востоке, «Ванкувер» — третий на Западе.

«Бостон» — «Ванкувер» 4:0

«Коламбус» — «Флорида» 1:0 ОТ

«Флорида» в овертайме проиграла «Коламбусу» в выездном матче — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Единственную шайбу забросил защитник Зак Веренски. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 44 из 45 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Флорида» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Веренски — 16, 61:54 — 1:0Вратари: Мерзликинс — БобровскийШтраф: 4-2Броски: 45 (14+17+12+2) — 32 (15+8+8+1)

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» идет пятым, а «Флорида» находится на восьмой позиции.

«Коламбус» — «Флорида» 1:0 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Вегас» 4:2

«Тампа» выиграла четвертую игру подряд, обыграв дома «Вегас» со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1). Российский нападающий «молний» Никита Кучеров набрал два (0+2) очка. Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) Голы: Пойнт — 19 (Кучеров, Чернак), 10:57 — 1:0. Каррье — 6 (Макнэбб, Икин), 15:42 — 1:1. Джонсон — 13 (Чирелли, Палат), 17:57 — 2:1. Штястны — 16 (Маршессо, Макнэбб), 43:47 — 2:2. Стэмкос — 24 (Пойнт, Кучеров), 50:36 — 3:2. Киллорн — 21 (п.в., Палат), 59:15 — 4:2Вратари: Пойнт — 19 (Кучеров, Чернак), 10:57 — 1:0. Каррье — 6 (Макнэбб, Икин), 15:42 — 1:1. Джонсон — 13 (Чирелли, Палат), 17:57 — 2:1. Штястны — 16 (Маршессо, Макнэбб), 43:47 — 2:2. Стэмкос — 24 (Пойнт, Кучеров), 50:36 — 3:2. Киллорн — 21 (п.в., Палат), 59:15 — 4:2Штраф: 8-4Броски: 18 (8+5+5) — 29 (11+10+8)

«Тампа-Бэй» (71 балл) — четвертый на Востоке, «Вегас» (62) — пятый на Западе.

«Тампа-Бэй» — «Вегас» 4:2

«Нью-Джерси» — «Монреаль» 4:5 Б

«Нью-Джерси» дома уступил в серии буллитов «Монреалю» — 4:5 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 0:1). Отметим, что по ходу встречи «дьяволы» вели с преимуществом в три шайбы — 3:0. Единственный и победный буллит реализовал Илья Ковальчук.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Монреаль» — 4:5 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Вуд — 8 (Братт, Мюллер), 9:17 — 1:0. Палмиери — 18 (бол., Сиверсон, Коулман), 21:51 — 2:0. Братт — 10 (Заха, Батчер), 26:44 — 3:0. Армиа — 14 (мен.), 33:08 — 3:1. Томпсон — 3 (Пелинг), 37:06 — 3:2. Казинс — 8 (Кулак, Доми), 47:22 — 3:3. Фолин — 1 (Татар, Дано), 49:35 — 3:4. Палмиери — 19 (бол., Коулман, Хьюз), 59:40 — 4:4Победный буллит: КовальчукВратари: Доминге (58:45 — 58:51, 58:55 — 59:40) — ЛиндгренШтраф: 14-20Броски: 24 (8+10+5+1) — 36 (9+10+11+6)

«Нью-Джерси» — 15-й на востоке, «Монреаль» — 11-й.

«Нью-Джерси» — «Монреаль» 4:5 Б

«Оттава» — «Анахайм» 2:3 Б

«Оттава» на свое льду уступила «Анахайму» в серии буллитов — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1). Российский нападающий «Сенаторз» Артем Анисимов отметился заброшенной шайбой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Анахайм» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Ритчи — 5 (Линдхольм, Ракелль), 9:19 — 0:1. Батерсон — 2 (бол., Райлли, Пажо), 24:39 — 1:1. Каше — 7 (Джонс, Стил), 33:35 — 1:2. Анисимов — 10 (бол., Уайт, Райлли), 43:16 — 2:2Победный буллит: КашеВратари: Хегберг — ГибсонШтраф: 6-10Броски: 32 (9+11+9+3) — 28 (3+12+11+2)

«Оттава» — 14-я на Востоке, «Анахайм» — 13-й на Западе.

«Оттава» — «Анахайм» 2:3 Б

«Сент-Луис» — «Каролина» 6:3

«Сент-Луис» одержал победу над «Каролиной» в домашнем матче со счетом 6:3 (1:0, 4:1, 162). Иван Барбашев и Андрей Свечников отметились ассистоми.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Каролина» — 6:3 (1:0, 4:1, 1:2) Голы: Блэй — 6 (Фольк, Барбашев), 2:44 — 1:0. Сэнфорд — 7 (Боумистер, Парэйко), 21:27 — 2:0. Парэйко — 3 (Шенн, Томас), 24:50 — 3:0. Ахо — 27 (Фегеле, Свечников), 26:05 — 3:1. Шенн — 19 (бол., Шворц, О`Райлли), 27:31 — 4:1. Шенн — 20 (бол., Шворц, О`Райлли), 31:54 — 5:1. Сэнфорд — 8 (Боумистер, О`Райлли), 50:41 — 6:1. Макгинн — 6 (Стаал, Славин), 52:31 — 6:2. Нечас — 13 (бол., Дзингел, Гардинер), 56:35 — 6:3Вратари: Биннингтон — МразекШтраф: 10-10Броски: 26 (9+7+10) — 28 (7+7+14)

«Сент-Луис» с 72 очками лидирует в Западной конференции, «Каролина» (63) — десятая на Востоке.

«Сент-Луис» — «Каролина» 6:3

«Виннипег» — «Нэшвилл» 1:2 ОТ

«Нэшвилл» в овертайме одолел «Виннипег» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Победный гол забил Микаэль Гранлунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нэшвилл» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Эпплтон — 3 (Элерс, Нику), 2:46 — 1:0. Бонино — 16 (Гримальди), 17:39 — 1:1. Гранлунд — 11 (Экхольм, Дюшен), 61:11 — 1:2Вратари: Хеллебайк — СаросШтраф: 4-6Броски: 34 (9+16+9+0) — 36 (15+7+12+2)

в турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» расположился на 11-й позиции, «Нэшвилл» — девятый.

«Виннипег» — «Нэшвилл» 1:2 ОТ

«Миннесота» — «Чикаго» 3:2 ОТ

«Миннесота» дома в овертайме обыграла «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) Голы: Фиала — 10, 23:53 — 1:0. Фиала — 11 (бол., Зукер, Дамба), 35:08 — 2:0. Боквист — 3 (Кит, Саад), 46:23 — 2:1. Мяяття — 4 (Густафссон, Дак), 56:50 — 2:2. Дамба — 4 (Цуккарелло, Сутер), 62:21 — 3:2Вратари: Стэлок — КроуфордШтраф: 6-4Броски: 34 (12+10+7+5) — 29 (4+10+15+0)

«Миннесота» — 12-я на Западе, «Чикаго» — 10-й.

«Миннесота» — «Чикаго» 3:2 ОТ

«Аризона» — «Эдмонтон» 3:0

«Аризона» на своем льду переиграла «Эдмонтон» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Гарлэнд — 18 (Холл, Чикран), 24:50 — 1:0. Круз — 13 (мен.), 26:58 — 2:0. Дворак — 15 (п.в., Круз), 57:49 — 3:0Вратари: Раанта — Коскинен (56:39 — 56:48, 57:03 — 57:49)Штраф: 8-8Броски: 27 (12+6+9) — 30 (4+14+12)

«Аризона» — «Эдмонтон» 3:0

«Калгари» — «Сан-Хосе» 1:3

«Калгари» на своем льду уступил «Сан-Хосе» со счетом 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сан-Хосе» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) Голы: Годро — 14 (бол., Линдхольм, Джиордано), 20:59 — 1:0. Бернс — 11 (Торнтон), 23:57 — 1:1. Кейн — 20 (Гудроу, Марло), 28:02 — 1:2. Лабанк — 12 (Майер, Торнтон), 47:45 — 1:3Вратари: Риттих (58:07) — ДеллШтраф: 7-9Броски: 31 (16+11+4) — 26 (9+10+7)