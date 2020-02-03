Знарок: Тяжело играть, когда у другой команды ноль удалений

«Неплохой третий период. Почему не играть с первого так? Так сложилось. Две сложные игры у нас были, после первой оставили много эмоций.
Было ли удаление на Федорове? Тяжело играть, когда у другой команды ноль удалений. Много что не получилось. Два первых периода — не очень, проиграли в том числе в скорости.
Я честно даже таблицу не смотрю, не знаю, давит ли, что одного очка не хватает до выхода в плей-офф», — цитирует Знарка Sport24.ru.
Команда Алексея Кудашова, набрав 77 очков, занимает 2-е место в таблице «Запада», а «Спартак», у которого 68 очков, расположился на 5-й строчке. 0