Ковальчук предложил НХЛ изменить правила серии буллитов

Нападающийвысказал свои идеи насчет изменения формата овертайма и серии послематчевых буллитов.

«Я думаю, что они должны изменить серию буллитов. Нужно, чтобы по три буллита исполняли разные ребята, а потом можно повторяться. Пусть, например, Коннор Макдэвид все время исполняет попытку за попыткой против Патрика Кейна.

Так может зародиться противостояние. Они будут бросать друг за другом. И это будет здорово для болельщиков», — цитирует Ковальчука клубный обозреватель Эрик Энгелс.

Напомним, сейчас овертайм в НХЛ представляет собой игру 3-на-3 (плюс вратарь) на протяжении пяти минут до забитого гола. В серии буллитов сейчас каждый игрок имеет право только на одну попытку. 0