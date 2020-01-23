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    Ковальчук предложил НХЛ изменить правила серии буллитов

    Хоккей НХЛ Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук высказал свои идеи насчет изменения формата овертайма и серии послематчевых буллитов.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    «Я думаю, что они должны изменить серию буллитов. Нужно, чтобы по три буллита исполняли разные ребята, а потом можно повторяться. Пусть, например, Коннор Макдэвид все время исполняет попытку за попыткой против Патрика Кейна.

    Так может зародиться противостояние. Они будут бросать друг за другом. И это будет здорово для болельщиков», — цитирует Ковальчука клубный обозреватель Эрик Энгелс.

    Напомним, сейчас овертайм в НХЛ представляет собой игру 3-на-3 (плюс вратарь) на протяжении пяти минут до забитого гола. В серии буллитов сейчас каждый игрок имеет право только на одну попытку. 0

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