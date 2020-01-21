«Авангард» одолел «Витязь» и догнал «Ак Барс»

Счет в матче открыли гости — отличился канадский форвард Тэйлор Бек. Пекка Йормакка сравнял счет, поразив ворота Игоря Бобкова.
Победитель был выявлен лишь в серии буллитов — победный бросок на свой счет записал Бек.
«Ястребы» одержали пятую победу подряд. Команда Боба Хартли, набрав 70 очков, догнала лидирующий на Востоке «Ак Барс».
В следующий раз «Витязь» отправится к московскому «Динамо», а омичи на своей площадке примут «Сочи». Подольский клуб идет на седьмом месте на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бек — 11 (Войнов, Макмиллан), 19:59 — 0:1. Йормакка — 10 (Бывальцев, Няттинен), 25:42 — 1:1Победный буллит: БекВратари: Ежов — БобковБроски: 26 (1+16+7+2) — 36 (11+10+11+4)Штраф: 8 — 6