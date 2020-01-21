«Авангард» одолел «Витязь» и догнал «Ак Барс»

Подольскийуступил по буллитам омскому(1:2 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче открыли гости — отличился канадский форвард Тэйлор Бек. Пекка Йормакка сравнял счет, поразив ворота Игоря Бобкова.

Победитель был выявлен лишь в серии буллитов — победный бросок на свой счет записал Бек.

«Ястребы» одержали пятую победу подряд. Команда Боба Хартли, набрав 70 очков, догнала лидирующий на Востоке «Ак Барс».

В следующий раз «Витязь» отправится к московскому «Динамо», а омичи на своей площадке примут «Сочи». Подольский клуб идет на седьмом месте на Западе.