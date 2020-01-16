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    «Торпедо» победило московское «Динамо», «Витязь» справился с минским

    Хоккей КХЛ Торпедо Динамо Витязь Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло московское «Динамо» со счетом 6:4 (2:1, 2:2, 2:1).

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей Станислав Бочаров и канадец Тай Рати оформили дубли еще по шайбе забросили Артем Аляев и Дрю Шор.

    За «Динамо» отличились Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Илья Круглов и Иван Игумнов.

    «Торпедо» поднялось на седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 49 играх. Московское «Динамо» находится на третьей позиции — 65 очков после 50 матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
    Голы: Шипачев — 15 (Чайковски, Петерссон), 0:23 — 0:1. Бочаров — 18 (Белевич, Орлов), 13:46 — 1:1. Рэтти — 8 (бол., Шредер, Шенфельд), 15:44 — 2:1. Яшкин — 22 (Хиетанен, Шипачев), 24:01 — 2:2. Аляев — 5 (Рэтти, Шредер), 25:33 — 3:2. Круглов — 3 (Алексеев, Зайцев), 29:01 — 3:3. Бочаров — 19 (Баранцев, Ильин), 34:56 — 4:3. Игумнов — 5 (Зайцев, Алексеев), 45:44 — 4:4. Рэтти — 9 (Шенфельд), 52:36 — 5:4. Шор — 4 (п.в., Шенфельд), 59:16 — 6:4Вратари: Тихомиров — Бочаров (Еременко, 34:56, 58:18 — 58:33, 58:52 — 59:16)Броски: 36 (8+12+16) — 29 (11+9+9)Штраф: 2 — 2
    Подмосковный «Витязь» обыграл минское «Динамо» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе подмосковного клуба заброшенными шайбами отметились Павел Варфоломеев (7-я минута), Иван Ларичев (11), Вилле Лаюнен (30), Павел Чернов (40) и Данила Моисеев (48).

    Белорусский клуб ответил голом Евгения Дадонова (57).

    «Витязь» набрал 55 очков и поднялся на седьмую строчку в Западной конференции, а «Динамо» с 32 очками занимает последнее место.

    В следующем матче «Витязь» на своем льду сыграет против «Авангарда», а минский клуб примет у себя «Спартак».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Варфоломеев — 4 (Ержабек), 6:39 — 1:0. Ларичев — 2 (Чернов), 10:42 — 2:0. Лаюнен — 2 (бол., Бывальцев), 29:12 — 3:0. Чернов — 5 (Хауден, Воробей), 39:05 — 4:0. Моисеев — 5 (Пыленков), 47:12 — 5:0. Дадонов — 1 (Грецкий, Дроздов), 56:53 — 5:1Вратари: Ежов — ОсипковБроски: 19 (7+8+4) — 31 (14+10+7)Штраф: 14 — 10
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