«Торпедо» победило московское «Динамо», «Витязь» справился с минским

Нижегородскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло московскоесо счетом 6:4 (2:1, 2:2, 2:1).

В составе победителей Станислав Бочаров и канадец Тай Рати оформили дубли еще по шайбе забросили Артем Аляев и Дрю Шор.

За «Динамо» отличились Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Илья Круглов и Иван Игумнов.

«Торпедо» поднялось на седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 49 играх. Московское «Динамо» находится на третьей позиции — 65 очков после 50 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1) Голы: Шипачев — 15 (Чайковски, Петерссон), 0:23 — 0:1. Бочаров — 18 (Белевич, Орлов), 13:46 — 1:1. Рэтти — 8 (бол., Шредер, Шенфельд), 15:44 — 2:1. Яшкин — 22 (Хиетанен, Шипачев), 24:01 — 2:2. Аляев — 5 (Рэтти, Шредер), 25:33 — 3:2. Круглов — 3 (Алексеев, Зайцев), 29:01 — 3:3. Бочаров — 19 (Баранцев, Ильин), 34:56 — 4:3. Игумнов — 5 (Зайцев, Алексеев), 45:44 — 4:4. Рэтти — 9 (Шенфельд), 52:36 — 5:4. Шор — 4 (п.в., Шенфельд), 59:16 — 6:4Вратари: Тихомиров — Бочаров (Еременко, 34:56, 58:18 — 58:33, 58:52 — 59:16)Броски: 36 (8+12+16) — 29 (11+9+9)Штраф: 2 — 2

Подмосковныйобыграл минское(5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе подмосковного клуба заброшенными шайбами отметились Павел Варфоломеев (7-я минута), Иван Ларичев (11), Вилле Лаюнен (30), Павел Чернов (40) и Данила Моисеев (48).

Белорусский клуб ответил голом Евгения Дадонова (57).

«Витязь» набрал 55 очков и поднялся на седьмую строчку в Западной конференции, а «Динамо» с 32 очками занимает последнее место.

В следующем матче «Витязь» на своем льду сыграет против «Авангарда», а минский клуб примет у себя «Спартак».