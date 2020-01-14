ЦСКА обыграл минское «Динамо», «Витязь» уступил «Йокериту»

Это третья победа хозяев за последние четыре матча. Очередные три очка своей команде помогли набрать Артем Блажиевский, Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Антон Слепышев и Константин Окулов. Единственную шайбу гостей забросил Дмитрий Знахаренко.
Сейчас у «армейцев» 72 очка. У соперника только 32 набранных балла.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: Блажиевский — 1 (Соркин), 13:03 — 1:0. Капризов — 23 (Марченко), 37:50 — 2:0. Знахаренко — 2 (Павленко), 42:54 — 2:1. Шалунов — 10 (Окулов, Секач), 45:03 — 3:1. Слепышев — 9, 49:17 — 4:1. Окулов — 13 (Науменков, Шалунов), 57:38 — 5:1Вратари: Сорокин — ТолопилоШтраф: 6 — 4Броски: 31 (13+7+11) — 22 (5+12+5)
В параллельном поединке «Витязь» проиграл «Йокериту» на своей арене со счетом 2:3. Хозяева могли бы отыграться, то им не хватило времени.
Победу гостям принес Микко Лехтонен, который в этой встрече не только отметился победной шайбой, но и сделал «дубль».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Голы: Йенсен — 10, 1:10 — 0:1. Макеев — 12 (Пыленков, Лаюнен), 39:25 — 1:1. Лехтонен — 14 (бол., Контиола), 52:14 — 1:2. Лехтонен — 15 (бол., Мозес, О`Нилл), 54:24 — 1:3. Няттинен — 3 (бол., Бывальцев, Воробей), 59:01 — 2:3Вратари: Ежов (Сапрыкин, 59:01, 59:09) — КалниньшШтраф: 66 — 15Броски: 33 (12+11+10) — 36 (14+6+16)