ЦСКА обыграл минское «Динамо», «Витязь» уступил «Йокериту»

В матче КХЛ московскийна своем льду разгромил минскоеи продолжил лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

Это третья победа хозяев за последние четыре матча. Очередные три очка своей команде помогли набрать Артем Блажиевский, Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Антон Слепышев и Константин Окулов. Единственную шайбу гостей забросил Дмитрий Знахаренко.

Сейчас у «армейцев» 72 очка. У соперника только 32 набранных балла.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) Голы: Блажиевский — 1 (Соркин), 13:03 — 1:0. Капризов — 23 (Марченко), 37:50 — 2:0. Знахаренко — 2 (Павленко), 42:54 — 2:1. Шалунов — 10 (Окулов, Секач), 45:03 — 3:1. Слепышев — 9, 49:17 — 4:1. Окулов — 13 (Науменков, Шалунов), 57:38 — 5:1Вратари: Сорокин — ТолопилоШтраф: 6 — 4Броски: 31 (13+7+11) — 22 (5+12+5)

В параллельном поединке «Витязь» проиграл «Йокериту» на своей арене со счетом 2:3. Хозяева могли бы отыграться, то им не хватило времени.

Победу гостям принес Микко Лехтонен, который в этой встрече не только отметился победной шайбой, но и сделал «дубль».