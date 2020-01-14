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    ЦСКА обыграл минское «Динамо», «Витязь» уступил «Йокериту»

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    В матче КХЛ московский ЦСКА на своем льду разгромил минское «Динамо» и продолжил лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

    Антон Белов
    Антон Белов

    Это третья победа хозяев за последние четыре матча. Очередные три очка своей команде помогли набрать Артем Блажиевский, Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Антон Слепышев и Константин Окулов. Единственную шайбу гостей забросил Дмитрий Знахаренко.

    Сейчас у «армейцев» 72 очка. У соперника только 32 набранных балла.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
    Голы: Блажиевский — 1 (Соркин), 13:03 — 1:0. Капризов — 23 (Марченко), 37:50 — 2:0. Знахаренко — 2 (Павленко), 42:54 — 2:1. Шалунов — 10 (Окулов, Секач), 45:03 — 3:1. Слепышев — 9, 49:17 — 4:1. Окулов — 13 (Науменков, Шалунов), 57:38 — 5:1Вратари: Сорокин — ТолопилоШтраф: 6 — 4Броски: 31 (13+7+11) — 22 (5+12+5)

    В параллельном поединке «Витязь» проиграл «Йокериту» на своей арене со счетом 2:3. Хозяева могли бы отыграться, то им не хватило времени.

    Победу гостям принес Микко Лехтонен, который в этой встрече не только отметился победной шайбой, но и сделал «дубль».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
    Голы: Йенсен — 10, 1:10 — 0:1. Макеев — 12 (Пыленков, Лаюнен), 39:25 — 1:1. Лехтонен — 14 (бол., Контиола), 52:14 — 1:2. Лехтонен — 15 (бол., Мозес, О`Нилл), 54:24 — 1:3. Няттинен — 3 (бол., Бывальцев, Воробей), 59:01 — 2:3Вратари: Ежов (Сапрыкин, 59:01, 59:09) — КалниньшШтраф: 66 — 15Броски: 33 (12+11+10) — 36 (14+6+16)
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