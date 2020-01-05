Сборная Швеции завоевала бронзу МЧМ-2020

Хоккеисты сборной Швеции
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Встреча, которая прошла в Остраве, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).
В составе победителей отличились Расмус Сандин (13 минута), Самуэль Фагемо (31) и Линус Эберг (34).
У финнов шайбы забросили Патрик Пуйстола (9) и Матиас Масселли (20).
МЧМ-2020. Матч за третье место
Швеция U20 — Финляндия U20 — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Голы: Пуйстола — 5 (Ноусиайнен, Танус), 8:22 — 0:1. Сандин — 3 (бол., Лундквист, Фагемо), 12:08 — 1:1. Маччелли — 2, 19:00 — 1:2. Фагемо — 8 (Хегландер, Гиннинг), 30:34 — 2:2. Эберг — 2 (Нессен), 33:19 — 3:2Вратари: Альнефельт — Аннунен (58:53)Броски: 26 (10+12+4) — 34 (13+10+11)Штраф: 10 — 16
В финале встретятся команды России и Канады. 0