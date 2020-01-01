НХЛ оштрафовала Малкина

Нападающий «Питтсбурга»оштрафован за инцидент, произошедший во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавойа».

Россиянину выписали возможно максимальную сумму в 5 тысяч долларов согласно условиям коллективного трудового соглашения за игру высоко поднятой клюшкой.

Инцидент произошел в конце матча, который прошел в ночь на 31 декабря и завершился победой «Питтсбурга» со счетом 5:2. Малкин в той встрече забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

В конце третьего периода на льду завязалась драка, участниками которой стали Малкин, Пажо и нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук. Когда арбитры матча пытались остановить потасовку, Малкин ударил Пажо клюшкой в шею. Пажо также был оштрафован, но на меньшую сумму — 2,5 тысячи долларов. 0