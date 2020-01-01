Ларионов напомнил о победе Швейцарии над олимпийской сборной России

Тренер молодежной сборной Россииподелился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира с командой Швейцарии.

«Мы думаем очень много, главное сейчас — не забыть, что они сделали с нашей олимпийской сборной две недели назад. Знаете счет, 7:2. Мы сегодня напомним, как они наших старших братьев немного унизили, это будет лучшей мотивацией.

Прошлись по моментам, которые ожидаем от швейцарцев при игре в атаке и в обороне, поработали в большинстве. Настрой боевой, от каждого из 22 человек, которые выйдут на матч, зависит результат.

Каждая боевая единица очень важна. И дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. То есть без удалений», — приводит слова Ларионова «Чемпионат». 0